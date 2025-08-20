Сирискиот министер за надворешни работи, Асад ал-Шаибани, се сретна во вторник во Париз со израелска делегација за да разговара за мерките за деескалација и стабилноста во јужна Сирија, објави државната новинска агенција САНА.
Разговорите се фокусираа на намалување на тензиите, немешање во внатрешните работи на Сирија, поддршка на стабилноста во регионот, следење на прекинот на огнот во покраината Сувајда и повторно активирање на договорот за раздвојување од 1974 година меѓу Израел и Сирија, се вели во извештајот.
Разговорите се одржаа под посредништво на САД, како дел од пошироките дипломатски напори за зајакнување на безбедноста во Сирија и зачувување на единството и територијалниот интегритет на земјата, додаде агенцијата.
Иако САНА не ги прецизираше идентитетите на израелските претставници, израелската телевизија Канал 12, повикувајќи се на два неименувани „информирани“ извори, соопшти дека израелскиот министер за стратешки прашања Рон Дермер и специјалниот пратеник на САД за Сирија Том Барак треба да се сретнат со ал-Шаибани во Париз во вторник вечерта за да разговараат за безбедносните аранжмани на границата меѓу двете земји, без да даде дополнителни детали.
На 24 јули, Барак напиша на американската платформа за социјални медиуми X дека „вечерва се сретнав со Сиријците и Израелците во Париз. Нашата цел беше дијалог и деескалација, и токму тоа го постигнавме. Сите страни ја повторија својата посветеност на продолжување на овие напори“.
Следниот ден, израелскиот Канал 13, цитирајќи висок израелски функционер чие име не беше објавено, тврдеше дека Дермер се сретнал со ал-Шаибани во Париз во присуство на Барак, опишувајќи го состанокот во тоа време како „исклучително важен“.
Американскиот новински медиум „Аксиос“ тогаш објави дека разговорите биле посредувани од администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп и претставуваат „највисоко официјален ангажман меѓу Израел и Сирија за повеќе од 25 години“.
„Аксиос“ цитираше неименувани израелски претставници кои изјавија дека целта е „да се постигнат безбедносни договори во врска со јужна Сирија со цел да се одржи прекинот на огнот меѓу Израел и Сирија“.
На 12 август, ал-Шаибани се сретна во Аман, Јордан, со јорданскиот министер за надворешни работи, Ајман Сафади, и со Барак.
На состанокот се разговараше за начините за подобрување на координацијата меѓу трите страни, при што беше постигнат договор за формирање заедничка сириско-јорданско-американска работна група за поддршка на напорите на сириската влада во зајакнувањето на прекинот на огнот во Сувајда и постигнувањето сеопфатно решение за кризата.
Сувајда почитува прекин на огнот од 19 јули, по една недела смртоносни вооружени судири меѓу групите друзи и бедуинските племиња и нападите на израелската војска.
Израел ја наведе „заштитата на Друзите“ за да ги оправда ескалациите против Сирија и ја прошири окупацијата на сириските Голански Висорамнини со заземање на демилитаризираната тампон-зона, што Дамаск ја осуди како очигледно мешање. Сирија повика на спроведување на договорот за раздвојување од 1974 година меѓу двете страни.
Израел, исто така, изврши стотици воздушни напади врз сириски воени објекти, вклучувајќи воздушни полиња, ракетни системи и инсталации за воздушна одбрана.
Преодната администрација на Сирија, формирана по соборувањето на Башар ал-Асад кон крајот на 2024 година, работи на враќање на стабилноста низ целата земја по речиси 25 години авторитарно владеење.