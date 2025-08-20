Сирискиот министер за надворешни работи, Асад ал-Шаибани, се сретна во вторник во Париз со израелска делегација за да разговара за мерките за деескалација и стабилноста во јужна Сирија, објави државната новинска агенција САНА.

Разговорите се фокусираа на намалување на тензиите, немешање во внатрешните работи на Сирија, поддршка на стабилноста во регионот, следење на прекинот на огнот во покраината Сувајда и повторно активирање на договорот за раздвојување од 1974 година меѓу Израел и Сирија, се вели во извештајот.

Разговорите се одржаа под посредништво на САД, како дел од пошироките дипломатски напори за зајакнување на безбедноста во Сирија и зачувување на единството и територијалниот интегритет на земјата, додаде агенцијата.

Иако САНА не ги прецизираше идентитетите на израелските претставници, израелската телевизија Канал 12, повикувајќи се на два неименувани „информирани“ извори, соопшти дека израелскиот министер за стратешки прашања Рон Дермер и специјалниот пратеник на САД за Сирија Том Барак треба да се сретнат со ал-Шаибани во Париз во вторник вечерта за да разговараат за безбедносните аранжмани на границата меѓу двете земји, без да даде дополнителни детали.

На 24 јули, Барак напиша на американската платформа за социјални медиуми X дека „вечерва се сретнав со Сиријците и Израелците во Париз. Нашата цел беше дијалог и деескалација, и токму тоа го постигнавме. Сите страни ја повторија својата посветеност на продолжување на овие напори“.

Следниот ден, израелскиот Канал 13, цитирајќи висок израелски функционер чие име не беше објавено, тврдеше дека Дермер се сретнал со ал-Шаибани во Париз во присуство на Барак, опишувајќи го состанокот во тоа време како „исклучително важен“.

Американскиот новински медиум „Аксиос“ тогаш објави дека разговорите биле посредувани од администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп и претставуваат „највисоко официјален ангажман меѓу Израел и Сирија за повеќе од 25 години“.