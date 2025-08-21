Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху доцна вчера објави дека наредил забрзана окупација на Газа, игнорирајќи ги медијаторите кои чекаат повеќе од 48 часа Тел Авив да одговори на предлогот за прекин на огнот.
Во објава на X, канцеларијата на Нетанјаху соопшти дека, пред да ги одобри плановите за окупација на Газа, тој наредил намалување на временските рокови за преземање контрола врз последните терористички упоришта и поразување на Хамас.
Израелската војска почна да испраќа повици за мобилизација на 60.000 резервисти откако министерот за одбрана Израел Кац ги одобри плановите за окупација на Газа како дел од операцијата „Гидеонова кочија 2“.
Војската започна операција против Палестинците во Појасот Газа на 16 мај, со кодно име „Гидеонова кочија“.
Поранешни израелски политичари и воени функционери признаа дека операцијата не успеала да ги постигне своите главни цели, поразувајќи го Хамас и ослободувајќи ги сите заложници.
Сепак, војската тврди дека презела контрола врз 75 проценти од Појасот Газа.
Израелскиот дневен весник „Једиот Ахронот“ објави дека израелскиот кабинет за безбедност ќе се состане денеска за да ги одобри плановите на војската за окупирање на Газа.
„Во меѓувреме, зад сцената, продолжуваат преговорите за размена на заложници (на Израелците во Газа). Нетанјаху е помалку склонен да прифати делумен договор за кој се согласи Хамас, но вратата не е целосно затворена“, се вели во извештајот.
„Од перспектива на Нетанјаху, окупирањето на Газа би можело да послужи како значаен притисок врз Хамас да се согласи на сеопфатен договор според условите на Израел: разоружување на Хамас, протерување на неговите лидери и исклучување на движењето од идната влада.“
Според израелскиот Канал 14, армијата веќе дејствува на периферијата на Газа во населбата Зејтун, а од вторник вечерта во Џабалија во северна Газа, како дел од подготвителните операции пред голема офанзива.
Каналите соопштија дека армијата ќе ја прераспореди 98-та дивизија во Појасот Газа, со што вкупниот број во операцијата ќе достигне пет дивизии.
На состанокот на кабинетот за безбедност во четврток ќе се одлучи дали да се продолжат разговорите за размена на заложници или да се започне целосна воена операција за окупирање на Газа.
Изјавите на Нетанјаху и подготовките на армијата доаѓаат во време кога медијаторите Египет, Катар и САД продолжуваат со напорите за посредување во прекин на огнот и размена на затвореници откако Хамас прифати нов предлог во понеделник, на кој Израел чекаше одговор повеќе од 48 часа.
Предлогот го опишува патот кон сеопфатен договор за прекин на војната, на кој ќе му претходи 60-дневен прекин на непријателствата, во кој некои затвореници би биле разменети, а израелските сили би се прераспоредиле во Појасот Газа со зголемена хуманитарна помош.
Но, Нетанјаху во вторникот изјави дека „политиката на Израел не се променила и дека бара ослободување на сите 50 киднапирани“.
Од октомври 2023 година, Израел уби повеќе од 62.100 Палестинци во Газа. Воената кампања го опустоши Појасот, кој се соочува со глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана, Јоав Галант, за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната во Појасот Газа.