Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху доцна вчера објави дека наредил забрзана окупација на Газа, игнорирајќи ги медијаторите кои чекаат повеќе од 48 часа Тел Авив да одговори на предлогот за прекин на огнот.

Во објава на X, канцеларијата на Нетанјаху соопшти дека, пред да ги одобри плановите за окупација на Газа, тој наредил намалување на временските рокови за преземање контрола врз последните терористички упоришта и поразување на Хамас.

Израелската војска почна да испраќа повици за мобилизација на 60.000 резервисти откако министерот за одбрана Израел Кац ги одобри плановите за окупација на Газа како дел од операцијата „Гидеонова кочија 2“.

Војската започна операција против Палестинците во Појасот Газа на 16 мај, со кодно име „Гидеонова кочија“.

Поранешни израелски политичари и воени функционери признаа дека операцијата не успеала да ги постигне своите главни цели, поразувајќи го Хамас и ослободувајќи ги сите заложници.

Сепак, војската тврди дека презела контрола врз 75 проценти од Појасот Газа.

Израелскиот дневен весник „Једиот Ахронот“ објави дека израелскиот кабинет за безбедност ќе се состане денеска за да ги одобри плановите на војската за окупирање на Газа.

„Во меѓувреме, зад сцената, продолжуваат преговорите за размена на заложници (на Израелците во Газа). Нетанјаху е помалку склонен да прифати делумен договор за кој се согласи Хамас, но вратата не е целосно затворена“, се вели во извештајот.

„Од перспектива на Нетанјаху, окупирањето на Газа би можело да послужи како значаен притисок врз Хамас да се согласи на сеопфатен договор според условите на Израел: разоружување на Хамас, протерување на неговите лидери и исклучување на движењето од идната влада.“

Според израелскиот Канал 14, армијата веќе дејствува на периферијата на Газа во населбата Зејтун, а од вторник вечерта во Џабалија во северна Газа, како дел од подготвителните операции пред голема офанзива.