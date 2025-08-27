Група демонстранти, меѓу кои и сегашни и поранешни вработени во „Мајкрософт“, организираа протест во седиштето на компанијата во Редмонд, во американската држава Вашингтон, против технолошкиот гигант поради неговите врски со израелската армија во услови на тековната војна во Газа, според извештаите на медиумите, јавува Анадолу.

Протестот беше организиран од групата наречена „Нема Азур за апартхејдот“, именувана по водечката „клауд“ платформа на „Мајкрософт“, Азур.

Демонстрантите се собраа во канцеларијата на претседателот на „Мајкрософт“, Бред Смит, во зградата број 34, каде што извикуваа слогани и држеа транспаренти.

На еден од транспарентите канцеларијата беше преименувана во „Зграда Маи Убеид“, во чест на палестинската софтверска инженерка од Газа, убиена во израелски воздушен напад во 2023 година.

Со друг транспарент, меѓу другите барања, се повикува „Мајкрософт“ да „ги прекине врските со Израел“.

Полицијата уапси седум лица што влегоа во канцеларијата на Смит, се вели во извештаите.

Претходно Блумберг објави дека „Мајкрософт“ се соочил со „мал, но постојан бунт“ во текот на изминатата година од вработените што ја повикуваат компанијата да ги прекине своите деловни врски со Израел поради војната во Газа.