СВЕТ
1 мин читање
Шефот на СЗО повика на заштита на хуманитарните работници во Газа
„Уште еднаш повикуваме на заштита на сите вработени и соработници на СЗО, како и здравствените и хуманитарните работници“, истакна Гебрејесус.
Шефот на СЗО повика на заштита на хуманитарните работници во Газа
Шефот на СЗО повика на заштита на хуманитарните работници во Газа по израелското ослободување на еден вработен / AA
25 август 2025

Шефот на Светската здравствена организација (СЗО), Тедрос Аданом Гебрејесус, денес го повтори својот повик за заштита на персоналот на СЗО, здравствените и хуманитарните работници, откако еден од членовите на персоналот на организацијата приведен од Израел во Газа беше ослободен.

„Многу ми олесна што нашиот колега, приведен од 21 јули во Газа, е ослободен утрово“, истакна Гебрејесус, преку американската компанија за социјални медиуми X.

На 21 јули, израелската војска нападна зграда во која беа сместени вработените на СЗО во Деир ал-Балах во Газа, и приведе двајца од нив, заедно со двајца членови на семејствата.

Тројца подоцна беа ослободени, додека еден член на персоналот остана во притвор.

Препорачано

„Уште еднаш повикуваме на заштита на сите вработени и соработници на СЗО, како и здравствените и хуманитарните работници“, додаде Гебрејесус.

Израел уби над 62.600 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.

ИЗВОР:АА
Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us