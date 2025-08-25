Шефот на Светската здравствена организација (СЗО), Тедрос Аданом Гебрејесус, денес го повтори својот повик за заштита на персоналот на СЗО, здравствените и хуманитарните работници, откако еден од членовите на персоналот на организацијата приведен од Израел во Газа беше ослободен.

„Многу ми олесна што нашиот колега, приведен од 21 јули во Газа, е ослободен утрово“, истакна Гебрејесус, преку американската компанија за социјални медиуми X.

На 21 јули, израелската војска нападна зграда во која беа сместени вработените на СЗО во Деир ал-Балах во Газа, и приведе двајца од нив, заедно со двајца членови на семејствата.

Тројца подоцна беа ослободени, додека еден член на персоналот остана во притвор.