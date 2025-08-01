Европската комисија (ЕК) објави дека оваа година ќе започне нова студија за укинување на одлуката за полугодишно поместување на стрелките на часовникот, откако една земја-членка формално побара дополнителна анализа на ова прашање, објави европскиот комесар за транспорт Апостолос Цикикостас.
Во писмен одговор до европратеничката Катра Кулмуни (Да ја обновиме Европа) на прашањето дали Комисијата има намера да преземе чекори и целосно да ја укине регулативата за промена на часовникот во ЕУ, или да им даде на земјите-членки овластување сами да одлучуваат за ова прашање, тој рече дека ЕК активно соработува со сите оние кои претседаваат со Советот на ЕУ и со поединечните земји-членки со цел да ги разгледа правните и практичните прашања што беа покренати во претходните дискусии и да ги испита можностите за продолжување на тие дискусии.
„Во овој контекст, по дискусиите за предлогот инициран од полското претседателство со Советот на ЕУ, Комисијата одлучи да одговори на повикот на земјата-членка за понатамошна анализа на ова прашање. Според тоа, се очекува студијата да биде започната во 2025 година, а Европскиот парламент ќе биде целосно информиран за нејзиниот напредок“, напиша Цикикостас во одговор објавен на веб-страницата на Европскиот парламент.
Промената на времето во повеќето европски земји, се случува двапати во годината и тоа последниот викенд во март кога почнува летното сметање на времето и последниот викенд во октомври кога почнува зимското сметање на времето.
Во 2018 година, Европската комисија предложи укинување на поместувањето на часовникот, што беше поддржано од речиси четири милиони луѓе во тогашните 28 земји-членки на ЕУ.
Европскиот парламент ја поддржа реформата една година подоцна и ја одреди 2021 година како „нулта“ година од која ќе нема поместување на показалките на часовникот.
Но тоа досега не се случи поради Брегзит и Ковид кризата, но пред сѐ поради недостаток на консензус меѓу земјите-членки, првенствено во врска со прашањето дали е подобро трајно да се остане на летно или зимско сметање на времето.
Европските политичари стравуваат од административен и економски хаос ако настане разногласие меѓу земјите членки и земјите кандидати или партнери.
Го посочуваат примерот на островот Ирска. Ако северниот дел кој е дел од Британија го задржи летното и зимското сметање, тогаш јужниот дел со Република Ирска како членка на ЕУ ќе има сосема различно време.
Извор: ТРТ Балкан и агенции