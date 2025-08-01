Европската комисија (ЕК) објави дека оваа година ќе започне нова студија за укинување на одлуката за полугодишно поместување на стрелките на часовникот, откако една земја-членка формално побара дополнителна анализа на ова прашање, објави европскиот комесар за транспорт Апостолос Цикикостас.

Во писмен одговор до европратеничката Катра Кулмуни (Да ја обновиме Европа) на прашањето дали Комисијата има намера да преземе чекори и целосно да ја укине регулативата за промена на часовникот во ЕУ, или да им даде на земјите-членки овластување сами да одлучуваат за ова прашање, тој рече дека ЕК активно соработува со сите оние кои претседаваат со Советот на ЕУ и со поединечните земји-членки со цел да ги разгледа правните и практичните прашања што беа покренати во претходните дискусии и да ги испита можностите за продолжување на тие дискусии.

„Во овој контекст, по дискусиите за предлогот инициран од полското претседателство со Советот на ЕУ, Комисијата одлучи да одговори на повикот на земјата-членка за понатамошна анализа на ова прашање. Според тоа, се очекува студијата да биде започната во 2025 година, а Европскиот парламент ќе биде целосно информиран за нејзиниот напредок“, напиша Цикикостас во одговор објавен на веб-страницата на Европскиот парламент.

Промената на времето во повеќето европски земји, се случува двапати во годината и тоа последниот викенд во март кога почнува летното сметање на времето и последниот викенд во октомври кога почнува зимското сметање на времето.

Во 2018 година, Европската комисија предложи укинување на поместувањето на часовникот, што беше поддржано од речиси четири милиони луѓе во тогашните 28 земји-членки на ЕУ.