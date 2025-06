Вкупната тежина на копнените цицачи кои живеат во дивината - од слонови и бизони до елени и тигри - денес е помалку од 10 отсто од вкупната тежина на сите мажи, жени и деца кои живеат на нашата планета.

Студијата на израелскиот институт за наука Вајцман заклучува дека денешните диви копнени цицачи сочинуваат вкупна маса од 22 милиони тони. За споредба, човечката популација денес тежи околу 390 милиони тони.

Видовите што ги припитомивме, како што се овците и говедата, додаваат уште 630 милиони тони вкупна маса на суштествата кои се „натпреваруваат“ со цицачите во дивината за ресурси на Земјата.

Само биомасата на свињите е речиси двојно поголема од вкупната биомаса на дивите копнени цицачи. Бројките јасно покажуваат дека човечкото претворање на дивината и природните живеалишта во големи глобални насади има катастрофални последици за дивиот свет.

Романтичната идеја дека Земјата е планета која сè уште покрива големи рамнини и џунгли полни со диви животни е во спротивност со реалноста, истакнуваат авторите на студијата. Како што човечката популација на Земјата се приближува до речиси осум милијарди, природниот свет и дивиот свет постепено исчезнуваат.

„Кога гледате документарци за дивиот свет на телевизија, лесно може да претпоставите дека на цицачите им е добро во дивината“, вели водечкиот автор на студијата Рон Мило.

„Но, таа претпоставка е погрешна. Напротив, не им оди толку добро. Нивната вкупна маса е околу 22 милиони тони, што е помалку од 10 отсто од вкупната маса на човештвото. А кога на тоа ќе го додадеме целиот наш добиток, овци и други добиток, тоа е сепак 630 милиони тони или 30 пати повеќе од вкупната маса на дивите животни. Податоците се поразителни и се повик за будење на човештвото“, објасни Мило.

Студијата под наслов Глобална биомаса на дивите цицачи, објавена во американското списание Proceedings of the National Academy of Sciences, исто така открива дека оние кои најдобро поминуваат, како што се белоопашестите елени во САД и дивите свињи, се и оние кои полесно се прилагодуваат во присуство на луѓето.

Двата вида можат да се најдат во близина на населбите, а повремено се третираат како домашни миленици.

„Дури и во дивината, отпечатокот на човекот е очигледен“, додаде Мило.

Мачките се двапати потешки од африканските слонови

Научниците утврдиле дека вообичаените видови на домашни миленици укажуваат и на колкаво влијание имаат луѓето на планетата на која сите живееме.

Кучињата имаат вкупна маса од околу 20 милиони тони, бројка блиска до комбинираната биомаса на сите диви копнени цицачи, додека мачките имаат вкупна биомаса од околу два милиони тони, речиси двојно поголема од онаа на африканскиот слон.

„Овие мерки на масата на припитомени и диви животни укажуваат на голема и активна улога на луѓето во изобилството на цицачи на Земјата“, наведуваат истражувачите во својата работа.

„Биомасата е комплементарна со богатството на видовите и другите показатели за различноста и може да послужи како показател за изобилството на диви цицачи и нивниот еколошки отпечаток на глобално ниво“, заклучуваат истражувачите.