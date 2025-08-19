СВЕТ
Медиумски извештаи: Фински пратеник изврши самоубиство во Парламентот
„Едно лице почина во зградата на Парламентот, а изгледа станува збор за самоубиство на член на Парламентот“, објави финскиот дневен весник „Илталехти“.
Медиумски извештаи: Фински пратеник изврши самоубиство во Парламентот / AA
пред 16 часа

Фински пратеник денес изврши самоубиство во зградата на Парламентот, објавија локалните медиуми.

„Едно лице почина во зградата на Парламентот, а изгледа станува збор за самоубиство на член на Парламентот“, објави финскиот дневен весник „Илталехти“.

„Утринава имаше смртен случај. Службите за итна медицинска помош, спасувачките единици и полициските власти беа известени за местото на настанот преку центарот за итни случаи“, изјави Аро Тоивонен, раководител на безбедносната служба на Парламентот, цитираше весникот.

Тоивонен не ја негираше информацијата кога финскиот радиодифузер „Јле“ го праша дали станува збор за самоубиство.

Тој рече дека не може да коментира за точната локација на смртта во зградата на Парламентот, ниту дали станува збор за пратеник или за вработен во Парламентот.

„Ова е многу несреќен и тажен случај“, додаде Тоивонен.

„Јле“, исто така, објави дека, според полицијата, не се чини дека случајот вклучува кривично дело.

Во меѓувреме, полицијата додаде дека неколку патролни единици и служби за итна медицинска помош моментно се на местото на настанот.

ИЗВОР:AA
