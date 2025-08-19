Фински пратеник денес изврши самоубиство во зградата на Парламентот, објавија локалните медиуми.

„Едно лице почина во зградата на Парламентот, а изгледа станува збор за самоубиство на член на Парламентот“, објави финскиот дневен весник „Илталехти“.

„Утринава имаше смртен случај. Службите за итна медицинска помош, спасувачките единици и полициските власти беа известени за местото на настанот преку центарот за итни случаи“, изјави Аро Тоивонен, раководител на безбедносната служба на Парламентот, цитираше весникот.

Тоивонен не ја негираше информацијата кога финскиот радиодифузер „Јле“ го праша дали станува збор за самоубиство.