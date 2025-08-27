Русија и Кина ја завршија првата заедничка мисија за патролирање на подморници во Тихиот Океан.

„Подморници на Руската морнарица и Морнарицата на Народноослободителната армија на Кина учествуваа во нивната прва заедничка патролна мисија во Азиско-пацифичкиот регион“, соопшти Министерство за одбрана на Русија.

Подводната патрола започна на почетокот на август по завршувањето на кинеско-руската поморска вежба „Заедничка морска интеракција-2025“ што се одржа во водите на Јапонското Море.

„Дизел-електрична подморница „Волхов“ од Тихоокеанската флота и подморница на Кинеската морнарица тргнаа на координирана патролна рута во Јапонското Море и Источнокинеското Море“, се вели во соопштението.

Откако ги завршија доделените задачи, двата брода се вратија во своите матични бази во среда. Рускиот брод „Волхов“ пристигна во Владивосток, минувајќи над 2.000 наутички милји.