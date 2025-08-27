Русија и Кина ја завршија првата заедничка мисија за патролирање на подморници во Тихиот Океан.
„Подморници на Руската морнарица и Морнарицата на Народноослободителната армија на Кина учествуваа во нивната прва заедничка патролна мисија во Азиско-пацифичкиот регион“, соопшти Министерство за одбрана на Русија.
Подводната патрола започна на почетокот на август по завршувањето на кинеско-руската поморска вежба „Заедничка морска интеракција-2025“ што се одржа во водите на Јапонското Море.
„Дизел-електрична подморница „Волхов“ од Тихоокеанската флота и подморница на Кинеската морнарица тргнаа на координирана патролна рута во Јапонското Море и Источнокинеското Море“, се вели во соопштението.
Откако ги завршија доделените задачи, двата брода се вратија во своите матични бази во среда. Рускиот брод „Волхов“ пристигна во Владивосток, минувајќи над 2.000 наутички милји.
Корветата „Громкиј“ и спасувачкиот реморкер „Фотиј Крилов“ ја поддржаа првата подводна патролна мисија, соопшти министерството.
Главните цели на заедничката патрола вклучуваа „зајакнување на поморската соработка меѓу Русија и Кина, одржување на мирот и стабилноста во Азиско-пацифичкиот регион, следење на морските области и заштита на економските поморски активности на Русија и Кина“, соопшти министерството.
„Руските и кинеските морнари традиционално вежбаат маневрирање и координација за време на заедничките вежби“, додаде министерството.