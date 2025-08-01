Градоначалникот на Будимпешта, Гергељ Карачоњ, денеска беше испрашуван од Националното истражно биро како осомничен во врска со организирањето на настанот „Парадата на гордоста во Будимпешта“.
Карачоњ им изјави на новинарите дека е под истрага поради сомнение за кршење на Законот за правото на јавно собирање, со наводно организирање на настан претходно забранет од полицијата и поканување на граѓаните да присуствуваат на него, пишува унгарската новинска агенција МТИ.
Тој го оцени полициското испрашување како „апсурдно“, нагласувајќи дека градските власти немаат никакви овластувања ниту правила кога станува збор за собири и дека наводните злоупотреби не се можни.
„Постапката е целосно неоснована. Ќе поднесам официјална жалба“, рече Карачоњ.
Полицијата ја забрани овогодинешната парада, осврнувајќи се на Законот за заштита на децата усвоен од парламентот во март, кој дозволува забрана на Парадата на гордоста.
Критичарите тврдеа дека законот е дел од поширока владина репресија врз граѓанските слободи пред општите избори во 2026 година.
Сепак, на 28 јуни, во Будимпешта се одржа Парада на гордоста, на која, и покрај забраната, присуствуваа десетици илјади луѓе кои маршираа низ централните улици на градот.
Повеќе од 30 амбасади го поддржаа маршот, а претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ги повика унгарските власти да дозволат парадата да се одржи.