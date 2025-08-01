Градоначалникот на Будимпешта, Гергељ Карачоњ, денеска беше испрашуван од Националното истражно биро како осомничен во врска со организирањето на настанот „Парадата на гордоста во Будимпешта“.

Карачоњ им изјави на новинарите дека е под истрага поради сомнение за кршење на Законот за правото на јавно собирање, со наводно организирање на настан претходно забранет од полицијата и поканување на граѓаните да присуствуваат на него, пишува унгарската новинска агенција МТИ.

Тој го оцени полициското испрашување како „апсурдно“, нагласувајќи дека градските власти немаат никакви овластувања ниту правила кога станува збор за собири и дека наводните злоупотреби не се можни.

„Постапката е целосно неоснована. Ќе поднесам официјална жалба“, рече Карачоњ.

Полицијата ја забрани овогодинешната парада, осврнувајќи се на Законот за заштита на децата усвоен од парламентот во март, кој дозволува забрана на Парадата на гордоста.