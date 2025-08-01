ПОЛИТИКА
2 мин читање
Градоначалникот на Будимпешта на распит како осомничен поради организирањето на Парадата на гордоста
Тој го оцени полициското испрашување како апсурдно, нагласувајќи дека градските власти немаат никакви овластувања ниту правила кога станува збор за собири и дека наводните злоупотреби не се можни
Градоначалникот на Будимпешта на распит како осомничен поради организирањето на Парадата на гордоста
Полицијата ја забрани овогодинешната парада врз основа на Законот за заштита на децата усвоен во март, кој дозволува забрана на Парадата на гордоста / Reuters
1 август 2025

Градоначалникот на Будимпешта, Гергељ Карачоњ, денеска беше испрашуван од Националното истражно биро како осомничен во врска со организирањето на настанот „Парадата на гордоста во Будимпешта“.

Карачоњ им изјави на новинарите дека е под истрага поради сомнение за кршење на Законот за правото на јавно собирање, со наводно организирање на настан претходно забранет од полицијата и поканување на граѓаните да присуствуваат на него, пишува унгарската новинска агенција МТИ.

Тој го оцени полициското испрашување како „апсурдно“, нагласувајќи дека градските власти немаат никакви овластувања ниту правила кога станува збор за собири и дека наводните злоупотреби не се можни.

„Постапката е целосно неоснована. Ќе поднесам официјална жалба“, рече Карачоњ.

Полицијата ја забрани овогодинешната парада, осврнувајќи се на Законот за заштита на децата усвоен од парламентот во март, кој дозволува забрана на Парадата на гордоста.

Препорачано

Критичарите тврдеа дека законот е дел од поширока владина репресија врз граѓанските слободи пред општите избори во 2026 година.

Сепак, на 28 јуни, во Будимпешта се одржа Парада на гордоста, на која, и покрај забраната, присуствуваа десетици илјади луѓе кои маршираа низ централните улици на градот.

На состанокот зборуваа претставници на неколку невладини организации, актери, градоначалникот од опозициската партија „Дијалог за Унгарија“ Ѓерѓели Карачоњ, како и романскиот потпретседател на Европскиот парламент Николае Стефанута, кој дојде во Будимпешта со уште 70 европратеници.

Повеќе од 30 амбасади го поддржаа маршот, а претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ги повика унгарските власти да дозволат парадата да се одржи.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us