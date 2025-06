КУЛТУРА 2 МИН ЧИТАЊЕ Најдобро сочуваниот диносаурус Бери завршува на аукција Диносаурусот кој беше откриен во 90-те години во сојузната американска држава Вајоминг првично беше реставриран во 2000 година од палеонтологот Бери Џејмс, по кого и го доби прекарот. Сподели

Exceptionally well-preserved dinosaur skeleton to go on auction in Paris / Photo: Reuters