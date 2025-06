Работата од дома помага да се намалат емисиите на стакленички гасови

Според истражувањето објавено во списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) во САД, работниците на далечина произведуваат помалку од половина од емисиите на стакленички гасови во однос на канцелариските работници“.