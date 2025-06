По повеќе од два месеци од стартот на воената офанзива на Израел во Газа, извештајот на палестинското Министерство за култура покажува уште една трагична статистика: најмалку 28 палестински уметници, интелектуалци и писатели во Газа се убиени од 7 октомври.

Тие се меѓу 20.000 Палестинци убиени во опколената крајбрежна енклава која се соочи со неселективно израелско бомбардирање откако борците на Хамас изведоа прекугранична операција без преседан.

Извештајот елоквентно го доловува длабокото влијание на тековниот напад на Израел врз културното ткиво на Газа, нудејќи потресни приказни што ја нагласуваат тежината на ситуацијата.

„Војната против културата отсекогаш била во срцето на агресорите против нашиот народ, бидејќи вистинската војна е војната против наративите за крадење на земјата и нејзиното богатство на знаење, историја и цивилизација, заедно со приказните" вели др. Атеф Абу Саиф во воведот на извештајот.

Тој нагласува дека суштината на оваа војна е вградена во настојувањето да се избришат оние кои упорно придонесуваат за ова богато културно наследство.

Во чест на нивното наследство и обезбедување на нивните напори и дела да останат неизбришливи, ви претставуваме скратена листа на палестински книжевни и уметнички личности кои беа брутално убиени од Израел во последните два месеци:

Хеба Загут

Визуелниот уметник и едукатор по ликовни уметности Хеба Гази Ибрахим Загут (39) и нејзиниот син беа убиени на 13 октомври. Во деновите пред нејзината трагична смрт, таа сними видео во кое ги прикажува нејзините слики и страсно разговара за нејзините дела, изразувајќи го својот сон за организирање ликовна изложба каде ќе ја сподели нејзината креативност.

Нејзината уметност често се фокусираше на теми како што се жените, татковината, природата и длабоката врска меѓу мајките и децата.

Загут, поранешна студентка на Универзитетот Ал Акса во Газа со диплома за ликовни уметности, прикажа сцени од Стариот град на окупираниот Источен Ерусалим, почитуваната џамија Ал Акса и црквата на Христовото раѓање во Беит Лахам - важно место за христијаните, обележувајќи го родното место на Исус.

Хиба Абу Нада

Хиба Абу Нада, 32-годишна поетеса и романсиерка, беше убиена заедно со нејзиниот син во израелски воздушен напад во Кан Јунис на 20 октомври.

Успешната писателка доби признание за нејзиниот придонес, вклучувајќи ги и објавените збирки поезија и романот со наслов „Кислородот не за мртвите“, кој го освои второто место на наградите за арапска креативност на Шарја во 2017 година.

Нејзината последна песна беше споделена на X, порано Твитер, само неколку дена пред нејзината смрт:

„Ноќта во Газа е темна, освен за сјајот на ракетите, тивка без звукот на бомбите, застрашувачка освен за удобноста на молитвата, црна, освен за светлината на мачениците. Добра ноќ, Газа“.

Омар Абу Шавиш

Поетот, романсиер и посветен активист на заедницата, Омар Фарис Абу Шавиш, беше убиен на 7 октомври за време на гранатирањето на бегалскиот камп Нусејрат во Газа.

Почитуван во својата посветеност на младинските каузи, Абу Шавиш ко-основаше неколку младински здруженија и заработи признанија и на локално и на меѓународно ниво.

Меѓу неговите значајни награди се и „Најдобра национална песна на годината 2007“ од Меѓународниот фестивал на национална песна и наследство во Јордан.

Надополнувајќи го неговото влијание, Арапскиот младински совет за интегриран развој на Арапската лига го одликуваше со наградата „Истакната арапска младина во областа на медиумите, новинарството и културата“ во 2013 година.

Книжевните придонеси на Абу Шавиш беа подеднакво значајни. Тој има неколку збирки поезија и роман по неговото име, „Alā qayd al-mawt“ (2016).

Неговото наследство се протега надвор од неговите пишани зборови, одразувајќи ја длабоката посветеност з подигање на младите и промовирање на културното богатство на Палестина.

Инас ал Сака

Познатата драмска писателка, актерка и едукаторка специјализирана за детски театар, Инас ал Сака беше убиена во израелски воздушен напад кон крајот на октомври заедно со три од нејзините деца - Сара, Лин и Ибрахим.

Таа се засолнила во зграда во градот Газа, но семејството и било погодено. Фара и Рита биле сериозно повредени и биле префрлени на интензивна нега.

Сака беше меѓу пионерите на детскиот театар и уметник вешт во визуелн уметности како и влијателна фигура на театарската сцена во Газа.

Кинематичкиот придонес на Сака вклучуваше улоги во филмот „Сара“ од 2014 година и „Врабецот на татковината“, обете кои се однесуваат на значајни општествени прашања и на палестинската борба. Покрај актерството, таа беше позната по нејзиниот културен придонес, соработувајќи со театарски групи во Газа.

Нејзината последна објава на социјалните мрежи служи како прогонувачки тестамент: „Понекогаш гледаш наназад за да погледнеш во твоето минато... и откриваш дека си излегол жив од масакр...“

Јусуф Давас

На 14 октомври, палестинскиот писател, новинар и фотограф Јусуф Давас го загуби животот во израелски воздушен напад врз неговата семејна куќа во северниот дел на Газа.

Давас, исто така беше и гитарист, активно учествуваше во иницијативата We Are Not Numbers - организација основана во Газа по нападот на Израел во 2014 година, посветена да ги поттикне новите генерации палестински писатели и мислители да извршат значајна промена во палестинската кауза.

Течно говорејќи и на арапски и на англиски јазик, Давас пишуваше опширно и продуцираше видеа на кои разговараше за низа теми, вклучително и неговата аспирација да патува и да го истражува светот - сон што го споделуваат многу млади луѓе во Газа, особено со оглед на повеќе од шеснаесет годишната блокадата наметната од израелската окупација.

Мохамед Кариека

Уметникот Мохамед Сами Кариека (24) беше убиен на 18 октомври. Познат по својот иновативен пристап, тој ја интегрираше технологијата со уметноста, прикажувајќи сцени од секојдневниот живот.

Неговата последна објава на социјалните мрежи беше видео од деца како си играат во градината на Баптистичката болница во Газа, само еден ден пред да стане жртва на израелски воздушен напад, што доведе до трагичен масакр со 500 убиени и десетици ранети.

Дури и во неговите последни моменти, Кариека се обиде да ја ублажи вознемиреноста и психолошкиот стрес со кој се соочуваа децата и болничките пациенти преку неговата уметност, како одраз на неговата непоколеблива посветеност да обезбеди удобност и утеха кај лицата во неволја.

Нур ал Дин Хаџај

Поетот и писател Нур ал Дин Хаџај беше убиен во израелски воздушен напад врз неговата куќа во Ал Шуџаија на 2 декември.

Познат по своите книжевни придонеси, тој е автор на драмата „Сиви“ (2022) и на романот „Крилја што не летаат“ (2021 година). Хаџај беше активен учесник во иницијативи како што се Здружението Кордоба и Фондацијата Дани Театар.

Неговата последна порака до надворешниот свет беше:

„Моето име е Нур ал Дин Хаџај, јас сум палестински писател, имам дваесет и седум години и имам многу соништа.

Не сум бројка и не се согласувам дека мојата смрт ќе биде минлива вест. Кажи ми и мене дека го сакам животот, среќата, слободата, детската смеа, морето, кафето, пишувањето, Фејруз, сè што е радосно - иако сето тоа ќе исчезне за миг.

Еден од моите соништа е моите книги и моите списи да патуваат низ светот, моето пенкало да има крилја и да не може да го спречи печат на пасош или одбивање на виза.

Друг мој сон е да имам мало семејство, да имам мало синче кое личи на мене и да му раскажам приказна пред спиење додека го нишам во раце“.

Наведените имиња нудат увид во нераскажаниот број уметници, писатели и музичари кои го обликуваат отпорниот уметнички пејзаж во Газа.

Како што еднаш нè потсети уште еден истакнат убиен палестински поет Рефаат Алареер, ако умре, мора да живееме за да ја раскажеме неговата приказна:

Ако треба да умрам, мора да живееш за да ја раскажеш мојата приказна за да ги продадам моите работи за да купам парче ткаенина и конец, (нека е бело со долга опашка) да дете,

некаде во Газа

додека гледам во небото

чекајќи го својот татко кој замина во пламен -

и никому не простувам

дури ни по неговото тело

дури ни за себе -

види го змејот, мојот змеј што си го направил, како лета нагоре,

и за миг помисли дека ангелот е таму

враќање на љубовта.

Ако морам да умрам

нека донесе надеж,

нека биде приказна.