Мангровите шуми во Сенегал, кои се наоѓаат на брегот на Атлантикот, придонесуваат за биодиверзитетот и играат важна улога во борбата против климатските промени.

Мангровите шуми на Дакар, главен град на Сенегал, формираат единствена вегетација што се наоѓа во делтите каде што се спојуваат морските и копнените екосистеми. Тие растат во тропските и суптропските региони и на екваторијалните брегови.

Екосистемите на мангрови шуми, каде што растителните видови, раковите, рибите, птиците и другите морски суштества живеат заедно, се сметаат за значаен извор на биодиверзитетот.

Мангровите шуми даваат и одредена заштита од ерозија на крајбрежјето. Познато е дека мангровите шуми го намалуваат ефектот на стакленички гасови апсорбирајќи го јаглерод диоксид од атмосферата и затоа играат важна улога во борбата против климатските промени.

Во една статија објавена од Универзитетот во Орегон и Меѓународниот истражувачки центар за шумарство во 2017 година во списанието „Frontiers in Ecology and the Environment“ се истакнува дека уништувањето на мангровите шуми од различни причини го забрзува глобалното затоплување.

Се истакнува дека иако мангровите шуми сочинуваат 0,6 отсто од сите тропски шуми во светот, стакленичките гасови што се ослободуваат со нивното уништување сочинуваат 12 отсто од количината стакленички гасови што се ослободуваат во атмосферата со уништувањето на сите тропски шуми.

Во статија објавена во списанието „Nature Geoscience“ во 2011 година се истакнува дека мангровите шуми можат да складираат од два до четири пати повеќе јаглерод диоксид од дождовните шуми.

Делтата на реката Салум во западниот дел на Сенегал, која има приближно 718 километри крајбрежје, е идеално живеалиште за многу водни суштества со своите солени лагуни и копнените ливади, како и со пространите мангрови шуми.

Се проценува дека мангровите шуми се протегаат на 80.000 хектари во делтата, која се наоѓа на листата на УНЕСКО за светско наследство.