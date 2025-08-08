ВОЈНА ВО ГАЗА
Соопштението беше објавено неколку часа откако Kабинетoт за безбедност го одобри предлогот војската да ја преземе контролата врз градот Газа / AP
Палестинското Министерство за надворешни работи во петокот изјави дека одлуката на Израел да го окупира Појасот Газа ја разоткрива вистинската природа на неговата војна, нарекувајќи ја неоправдана кампања против палестинските цивили.

Во соопштението, министерството го осуди новиот план на израелскиот кабинет за безбедност, нарекувајќи го опасна и нелегална ескалација.

„Оваа одлука покажува дека војната на Израел никогаш не била одбранбена. Тоа беше војна на истребување и присилно раселување на народот на Газа од самиот почеток“, се вели во соопштението, предупредувајќи за сигурна смрт на цивилите што сè уште се во Газа.

„Овој развој на настаните не може да се игнорира“, се додава во соопштението.

Министерството објави започнување политичка кампања насочена кон центрите за донесување одлуки во меѓународната заедница, повикувајќи ги владите и институциите да ја преземат својата правна, политичка и морална одговорност и да дејствуваат со цел да ги спречат дејствијата на Израел.

Соопштението беше објавено неколку часа откако израелскиот кабинет за безбедност го одобри предлогот на премиерот Бенјамин Нетанјаху војската да ја преземе контролата врз градот Газа.

Израел се соочува со растечки гнев поради разорната војна во Газа, каде што од октомври 2023 година се убиени повеќе од 61.200 луѓе. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана, Јоав Галант, за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со обвинение за геноцид во Меѓународниот суд на правдата поради војната во Газа.

Извор: АА

