Палестинското Министерство за надворешни работи во петокот изјави дека одлуката на Израел да го окупира Појасот Газа ја разоткрива вистинската природа на неговата војна, нарекувајќи ја неоправдана кампања против палестинските цивили.

Во соопштението, министерството го осуди новиот план на израелскиот кабинет за безбедност, нарекувајќи го опасна и нелегална ескалација.

„Оваа одлука покажува дека војната на Израел никогаш не била одбранбена. Тоа беше војна на истребување и присилно раселување на народот на Газа од самиот почеток“, се вели во соопштението, предупредувајќи за сигурна смрт на цивилите што сè уште се во Газа.

„Овој развој на настаните не може да се игнорира“, се додава во соопштението.

Министерството објави започнување политичка кампања насочена кон центрите за донесување одлуки во меѓународната заедница, повикувајќи ги владите и институциите да ја преземат својата правна, политичка и морална одговорност и да дејствуваат со цел да ги спречат дејствијата на Израел.