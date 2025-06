Во средината на 1970-тите, Иглс работеа на страшна, криптична нова песна. На обложена жолта подлога, Дон Хенли, со придонес од ко-основачот на бендот, Глен Фреј, запиша мисли за „темен пустински автопат“ и „прекрасно место“ со луксузна површина и застрашувачки подтонови. Песната „Hotel California“ стана еден од најнезаборавните синглови на рокот. И речиси половина век подоцна, тие рачно напишани страници со текстови кои се подготвуваат станаа центар на необично кривично судење кое започна вчера. Дилерот на ретки книги Глен Хоровиц, поранешниот кустос на Рокенрол Куќата на славните Крег Инциарди и продавачот на сувенири Едвард Косински се обвинети за заговор за поседување и обид за продажба на ракописи од „Хотел Калифорнија“ и други хитови на Иглс без право да го сторат тоа. Тројцата се изјаснија за невини, а нивните адвокати рекоа дека не извршиле никакво кривично дело со документите, кои ги добиле преку писател кој работел со Орлите. Но, канцеларијата на окружниот обвинител на Менхетен вели дека обвинетите се договарале да ја прикријат спорната сопственост на документите, и покрај тоа што знаеле дека Хенли рекол дека страниците се украдени. Судири за вредни колекционерски предмети има многу, но криминалните судења како ова се ретки. Се разбира, случајот со ракописите на Иглс е карактеристичен и од други аспекти. Главниот сведок на обвинителите е навистина тоа дека се очекува Хенли да сведочи помеѓу постојките на турнејата на Иглс. Судењето без порота може да понуди ѕиркање во креативниот процес и животот на бендот во брзата лента на славните 70-ти.

Во прашање се над 80 страници нацрт-стихови од блокбастерот „Хотел Калифорнија“ од 1976 година, вклучувајќи зборови до врвот на топ-листата, па и отсекување на титулата добитник на Греми. На страниците има и стихови од песни како „Life in the Fast Lane“ и „New Kid in Town“. Менаџерот на Иглс, Ирвинг Азоф, ги нарече документите „незаменливи парчиња од музичката историја“. Хоровиц, Инциарди и Косинки се обвинети за заговор за поседување украден имот и разни други прекршоци. Тие не се обвинети за кражба на документи. Ниту некој друг, но обвинителите сепак ќе треба да утврдат дека документите се украдени. Одбраната тврди дека тоа не е точно.

Многу се врти околу интеракциите на Иглс со Ед Сандерс, писател кој исто така беше ко-основач на рок бендот Fugs од контракултурата во 1960-тите. Тој работеше во доцните 70-ти и раните 80-ти на овластена биографија на Иглс која никогаш не беше објавена.

Сандерс не е обвинет во случајот. За него е оставена телефонска порака во која се бара негово мислење. Тој ги продаде страниците на Хоровиц, кој потоа им ги продаде на Инциарди и Косински. Инциарди работеше на значајни изложби за Rock Hall of Fame со седиште во Кливленд. Косински беше директор во Gotta Have It! Колекционерски предмети, познати по аукција на личните работи на познатите личности - толку лични што Мадона неуспешно поднела тужба да се обиде да ја спречи продажбата во која биле вклучени и нејзината латекс долна облека. Сандерс му рекол на Хоровиц во 2005 година дека додека работел на книгата за Иглс, му биле испратени документите кои ги побарал од домот на Хенли во Малибу, Калифорнија, според обвинението. Тогаш бизнисот на Косински понуди неколку страници на аукција во 2012 година. Адвокатите на Хенли веднаш реагираа. И Хоровиц, Инциарди и Сандерс, во различни комбинации, почнаа да се борат околу алтернативни верзии на потеклото на ракописите, се вели во обвинението. Косински, исто така, ја уверил аукциската куќа на Сотби дека музичарот „нема право“ на документите и побарал потенцијалните понудувачи да се држат во темнина за жалбите на Хенли, се вели во обвинението. Сотби ги наведе стиховите на песната „Хотел Калифорнија“ на аукција во 2016 година, но ги повлече откако дозна дека сопственоста е доведена во прашање. Сотби не е обвинет во случајот и одби да коментира. Хенли, приватно купи нацрт-стихови од Gotta Have It! за 8.500 долари во 2012 година, кога и тој почнал да поднесува полициски извештаи, се вели во судските поднесоци. Адвокатите на одбраната тврдат дека Хенли нашол обвинители за познати луѓе/за ѕвезди, да се зафатат со неговата кауза наместо самиот да покрене граѓанска тужба. Канцеларијата на Окружниот Правобранител (DA) тесно соработуваше со правниот тим на Хенли, а истражител дури и копнееше за пропусници зад сцената за шоуто на Иглс - додека обвинителот не рече дека идејата е „целосно несоодветна“, рекоа адвокатите на Косински во судските документи. Обвинителите ги отфрлија прашањата за нивните мотивации како „теорија на заговор наместо правна одбрана“. Минатата година во судските писма напишаа „Им се суди на обвинетите, а не на обвинителите “.