Научниците открија резервоар со течна вода на Марс - длабоко во карпестата надворешна кора на планетата, јавува Би-Би-Си.

Ова откритие доаѓа од новата анализа на податоците од сондата Марс ИнСајт на НАСА, која слета на Црвената планета во 2018 година. Сондата носеше сеизмограф кој забележа четиригодишни вибрации - земјотреси од длабочините на Марс.

Со анализа на овие земјотреси, точно како се движи планетата, откриени се „сеизмички сигнали“ на течна вода. Иако има замрзната вода на половите на Марс и докази за пареа во атмосферата, ова е првпат на планетата да се најде течна вода.

Наодите беа објавени во списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Научната мисија на ИнСајт заврши во декември 2022 година, откако четири години го слушаше „пулсот на Марс“.

За тоа време сондата забележала повеќе од 1.319 земјотреси. Со мерење на брзината на движење на сеизмичките бранови, научниците утврдија низ кој материјал најверојатно се движат.

Вода на длабочина од 10 до 20 километри

„Тоа се всушност истите техники што ги користиме за да бараме вода на Земјата или да бараме нафта и гас“, објасни професорот Мајкл Манга од Универзитетот Беркли во Калифорнија, кој учествуваше во истражувањето.

Анализата откри резервоари со вода на длабочини од околу 10 до 20 километри во кората на Марс.

„Разбирањето на водниот циклус на Марс е од клучно значење за разбирање на еволуцијата на климата, површината и внатрешноста“, вели водечкиот истражувач д-р Вашан Рајт од Океанографската институција во Сан Диего.

Професорот Манга додаде дека водата е „најважната молекула во обликувањето на еволуцијата на планетата“. Ова откритие, рече тој, одговара на големото прашање „каде отиде целата вода од Марс?“.

Истражувањето на површината на Марс покажува дека во античко време на планетата имало реки и езера. Но, веќе три милијарди години, тоа е пустина. Дел од таа вода исчезна во вселената кога Марс ја загуби атмосферата. Но, рече професорот Манга, овде на Земјата, „голем дел од нашата вода е под земја и нема причина тоа да не биде случај и на Марс“.

Сондата ИнСајт можеше да слика само директно од кората под нејзе, но истражувачите очекуваат да има слични резервоари низ планетата.

Сепак, истакнуваат тие, локацијата на таа подземна вода не е добра вест за милијардерите кои планираат да го колонизираат Марс.

„Заробена е на 10-20 километри длабоко во кората. Дупчењето дупка длабока 10 километри на Марс дури и за Илон Маск би било тешко“, изјави Манга.

Откритието може да укаже и на друга цел во потрагата по докази за живот на Марс.

„Без проточна вода немате живот“, вели професорот Манга. „Значи, ако има услови за живот на Марс, тие би можеле да бидат длабоко под земја.