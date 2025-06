Според истражувачите, ризикот од срцеви заболувања кај жените и нивната потреба да почнат да земаат превентивни лекови треба да се проценат кога се во 30-те години, а не по менопаузата како што е сега практиката.

Презентирајќи ги наодите на годишниот состанок на Европското здружение за кардиологија во Лондон, тие рекоа дека студијата за прв пат покажала дека едноставните тестови на крвта можат да го предвидат ризикот од кардиоваскуларни болести кај жените во следните три децении.

„Ова е првенствено добро за пациентите, но исто така е важна информација за производителите на лекови за намалување на холестеролот, антиинфламаторните и липопротеините- импликациите за терапијата се широки“, рече водачот на студијата д-р Пол Ридкер од Бригам и женска болница во Бостон.

„Сегашните упатства им сугерираат на лекарите дека жените генерално не треба да размислуваат за превентивни терапии до нивните 60-ти и 70-ти. Овие нови податоци ... јасно покажуваат дека нашите упатства треба да се променат“, рече Ридкер.

Околу 30.000 учесници во долгорочната студија на иницијативата „Женско здравје“ направија тестови на крвта помеѓу 1992 и 1995 година за липопротеински холестерол со ниска густина (ЛДЛ-Ц или „лош холестерол“), кои веќе се дел од рутинската нега.

Тие, исто така, имаа тестови за високо чувствителен Ц-реактивен протеин (хсЦРП) - маркер за воспаление на крвните садови - и липопротеин, генетски детерминиран тип на маснотии.

Во споредба со ризиците кај жените со најниско ниво на секој маркер, ризиците од големи кардиоваскуларни настани како што се срцев удар или мозочен удар во текот на следните 30 години биле 36% повисоки кај жените со највисоки нивоа на ЛДЛ-Ц, 70% повисоки кај жени со највисоки нивоа на хсЦРП и 33% поголеми кај оние со највисоки нивоа на липопротеин.

Жените со сите три показатели во највисок опсег имале 2,6 пати поголема веројатност да доживеат голем кардиоваскуларен настан и 3,7 пати поголема веројатност да доживеат мозочен удар во следните три децении, според студијата објавена во The New England Journal of Medicine.

„Терапиите што би можеле да ги користиме како одговор на покачувањето на секој биомаркер се значително различни, а лекарите сега можат конкретно да таргетираат биолошки проблем на поединецот“.

Додека лековите кои го намалуваат ЛДЛ-Ц и хсЦРП се широко достапни - вклучително и статини и одредени таблети за висок крвен притисок и срцева слабост, сè уште се развиваат лекови кои ги намалуваат нивоата на липопротеин.

Повеќето од жените во студијата биле бели Американки, но наодите најверојатно „ќе имаат уште поголемо влијание кај црните и шпанските жени кои имаат уште поголема преваленца на неоткриено и нетретирано воспаление“, рече Ридкер.

„Ова е глобален проблем. Потребен ни е универзален скрининг за хсЦРП... и за липопротеин, исто како што веќе имаме универзален скрининг за холестерол“, додаде тој.