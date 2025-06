Нова верзија на планетарниот хит „Дали знаат дека е Божиќ“ (Do They Know It's Christmas?) на составот „Бенд Еид“ (Band Aid) ќе излезе по повод 40-годишнината од изведбата на напесна.

„Ултимативниот микс“ на новата верзија на овој хит ќе биде објавена на 25 ноември, истиот ден кога е снимена оригиналната песна во 1984 година, а на која ќе се слушаат гласовите на Хари Стајлс, Џорџ Мајкл, Шинејд О'Конор и Ед Ширан.

Песната ќе се најде на компилација која ќе одбележи 40 години од објавувањето на оригиналниот хуманитарен сингл, објавија организаторите Боб Гелдоф, Миџ Јур и Тревор Хорн.

Оригиналниот сингл на добротворната супергрупа беше објавен во 1984 година за да се соберат пари за борба против гладот ​​во Етиопија. Оттогаш, песната е повторно снимена три пати за да ги одбележи 5., 20. и 30. јубилеј во кои учествуваат некои од најпопуларните уметници од секоја ера.

Во новата ремикс верзија на култната песна, продуцентот Хорн ги искористи оригиналните снимки, комбинирајќи ги вокалите на бројни пејачи од различни генерации во една целина.

Песната е снимена во придружба на бендот Бенд Еид составен од Сер Пол Макартни, Стинг, Џон Тејлор од Дјуран Дјуран, Фил Колинс, Роџер Тејлор од Квин, Дени Гофи од Суперграс, Том Јорк и Џони Гринвуд од Редиохед, Пол Велер, Дејмон Албарн, Миџ Јур, Гери Кемп и Џастин Хокинс.

На конечната верзија се слушаат вокалите на Стинг, Ед Ширан, Бој Џорџ, Шугарбејбс, Сем Смит, Боно и Крис Мартин, како и претходни снимки од вокалите на Џорџ Мајкл, кој почина во 2016 година и Шинејд О'Конор, која почина во 2023.

Новиот „ултимејт микс“ ќе има премиера на радио станиците во Велика Британија утрото на 25 ноември, на 40-годишнината од снимањето на оригиналната песна.

После тоа, ќе биде достапен за стриминг и купување на дигитални платформи, а целата компилација ќе биде достапна на 29 ноември.

Видеото, чиј автор е Оливер Мареј, кој го создаде спотот за синглот на Битлси од 2023 година, Сега и тогаш (Now And then), ќе биде објавено заедно со песната и со архивска снимка од Дејвид Боуви во која ги претставува учесниците и музичките ѕвезди.

Проектот беше покренат од Гелдоф и Јур во 1984 година и оригиналниот сингл беше продаден во повеќе од два милиони примероци и собра околу 8 милиони фунти.

Сите верзии на песната го достигнаа првото место на табелата за синглови во Велика Британија.

Концертот во 1985 година, Лајв Еид и Лајв 8 во 2005 година резултираше со здружување на бројни музички уметници и бендови кои продолжија да собираат пари за проектот.

Во текот на изминатите 40 години, се верува дека Band Aid Charitable Trust собра повеќе од 140 милиони фунти вкупно за долгорочни хуманитарни проекти.