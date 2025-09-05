Според мировниот договор од Вашингтон помеѓу Азербејџан и Ерменија, САД обезбедија 99-годишен мандат да го надгледуваат Коридорот Зангезур, потег што ја преобликува евроазиската геополитика.

Иако потпишан под покровителство на САД, договорот во голема мера беше осмислен од Туркије, чија одлучувачка улога од Втората карабашка војна (2020) ја зацврсти регионалната стабилност. Коридорот сега е позициониран не само како 'рбет на трговската рута на Средниот коридор, туку и како гарант за соработка и просперитет.

Сепак, неговото значење се протега далеку над Кавказ.

Со поврзување на Истокот и Западот, а заобиколувајќи ги и Русија и Иран, тој им обезбедува на Европа и Азија отпорна трговска жилавост.

Неговото природно усогласување со иницијативата „Појас и пат“ на Кина (БРИ) се пресекува со напорите на Вашингтон да се спротивстави на влијанието на Пекинг.

Клучното прашање е дали САД и Кина можат да создадат модус вивенди околу оваа артерија или таа ќе стане уште еден фронт во нивното стратешко соперништво.

Преобликување на евроазиската поврзаност

Коридорот Зангезур е повеќе од само појас од инфраструктура; тој е геополитичка зглобна точка.

Предложен од Баку и одлучно поддржан од Анкара, коридорот го поврзува копнениот дел на Азербејџан со неговата енклава Нахчиван преку јужна Ерменија.

Притоа, тој не само што премостува две азербејџански територии, туку и ја зацврстува пошироката туркиска светска поврзаност што се протега од Централна Азија до Европа.

Ова го прави Зангезур 'рбетот на Транскаспискиот Среден коридор, рутата што ја заобиколува Русија за да ги поврзе Кина и Централна Азија со европските пазари.

За државите од Јужен Кавказ, Коридорот Зангезур не е само асфалт и челик; тој е влезница во подлабока економска интеграција.

Ерменија и Азербејџан имаат корист од стабилноста и инвестициите поврзани со функционалната артерија исток-запад.

За регион обележан со замрзнати конфликти, ветувањето за транзитни приходи, логистички центри и поврзаност со Европа нуди редок поттик за соработка, а не за конфронтација.

За Централна Азија, влоговите се уште поголеми. Економиите без излез на море, како што се Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, зависат од сигурни коридори за да стигнат до глобалните пазари.

Зангезур, како дел од Транс-Касписката рута, обезбедува токму тоа, начин за поврзување на ресурсите и индустриите на Централна Азија со Европа.

Она што ја прави оваа артерија трансформативна е нејзината способност да ги заобиколи и Русија и Иран, двата доминантни чувари на транзитните рути на Евроазија.

Пресекувајќи низ Јужен Кавказ и Туркије, таа нуди патека што е многу помалку ранлива на политичките ризици поврзани со војната на Москва во Украина или тензиите на Техеран со Западот.

99-годишниот мандат доделен на коридорот ја нагласува неговата трајност, едновековно ветување дека овој премин ќе остане отворен како артерија на трговија и дипломатија.

Патот кон мир и просперитет

За Туркије, ова е кулминација на децении стратешки инвестиции: од гасоводот Баку-Тбилиси-Џејхан до тунелот Евроазија, мостот Јавуз Султан Селим и брзата железница Едрене-Карс.

Долгогодишниот облог на Анкара за поврзаност сега се исплати, позиционирајќи ја Туркије како неопходен центар на артериите на Евроазија.

Алтернативните патишта пропаднаа. Јужниот коридор низ Иран останува небезбеден поради нестабилноста и меѓународната изолација на Техеран. Додека Северниот коридор преку Русија некогаш пренесуваше над 86 проценти од трговијата меѓу Кина и Европа, војната во Украина го претвори во финансиска и политичка одговорност.

Промената е очигледна. До 2023 година, трговијата на Северниот коридор се намали за половина. Во меѓувреме, сообраќајот на Средниот коридор се зголеми за 89 проценти во 2023 година и за уште 70 проценти во 2024 година.

Според Светската банка, до 2030 година обемот на товар би можел да се зголеми тројно на 11 милиони тони, намалувајќи го времето на патување и зголемувајќи ја трговијата меѓу Кина и ЕУ за речиси 30 проценти.

Сепак, инфраструктурата сама по себе не е доволна. Дипломатијата и трајниот мир се од суштинско значење.

Улогата на Туркије во овозможувањето на победата на Азербејџан во Втората карабашка војна, како и нејзиното приближување кон Ерменија оттогаш, ги создадоа темелите за денешниот мировен договор од Вашингтон.

Можеби најизненадувачкиот развој е рекалибрацијата на Ерменија.

Ракувајќи се со Баку, Ереван прифати прагматична промена на надворешната политика. Како резултат на тоа, едно прилагодување е веќе потребно: класичните мапи на Средниот коридор сега се застарени; тие мора да се прецртаат, вклучувајќи ја и Ерменија.

Со отворањето на коридорот Зангезур, Ерменија може ефикасно да ја замени, а можеби дури и да ја потисне Грузија како клучен копнен мост на Јужен Кавказ.