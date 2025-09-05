Речиси две години по почетокот на војната на Израел во Газа, Бенјамин Нетанјаху и неговата крајно десничарска влада се соочија со безброј обвинувања за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучително и извршување геноцид врз Палестинците.
Сепак, и покрај растечките докази и глобалниот бес, Израел практично не се соочи со никаква одговорност, честопати заштитен од непоколебливата поддршка на САД и дипломатското покритие во ОН.
Секогаш кога јавното негодување ќе се зголеми поради многуте објавени убиства, Израел ветува дека „ќе се истражи себеси“. Официјалните лица често инсистираат ваквите инциденти да се истражат, независно да се разгледаат и транспарентно да се решат.
Но реалноста раскажува многу поинаква приказна.
Еднаш направена отстапка станува преседан
Од 7 октомври 2023 година, Израел објави најмалку 52 истраги за одделни инциденти.
Според добротворната организација Акција против вооружено насилство (AOAВ) со седиште во Лондон, зачудувачки 88 проценти од овие случаи остануваат нерешени или биле тивко затворени. Само еден случај резултираше со затворска казна.
Овие 52 случаи вклучуваат одделни напади од страна на израелската војска во кои, според извештаите, загинале најмалку 1.300 луѓе, биле повредени околу 1.880 и два случаи на тортура.
Од 52-те обвинувања за воени злосторства, само шест случаи (12 проценти) резултирале со признание на грешка. Еден довел до законска санкција во форма на затворска казна.
Овој модел не е нов.
Израел има долга историја на самоистражување, која датира барем од масакрот во Кафр Касим во 1956 година, кога израелската гранична полиција уби 49 палестински цивили поради кршење на полицискиот час за кој не биле информирани.
Некои офицери беа осудени, но казните беа брзо намалени, а сторителите ослободени во рок од неколку години.
Поновите војни, вклучувајќи ја војната во Газа од 2008-2009 година и нападот врз опколената енклава во 2014 година, следеа сличен модел: масовни цивилни жртви, меѓународна осуда, внатрешни истраги што се одолговлекуваат или пропаѓаат и минимална одговорност.
Најновиот пример се случи на 25 август, кога во воздушен напад врз болницата Насер загинаа најмалку 20 лица, вклучувајќи пет новинари кои работеа за Ројтерс, Асошиејтед Прес и Ал Џезира.
Нетанјаху го опиша нападот како „трагична несреќа“, повторувајќи го познатиот модел на стерилен јазик како одговор на смртните случаи на цивилите.
Но како точно Израел се истражува себеси?
ФФA: Израелски механизам за заташкување
Главното истражно тело на Израел за наводни воени злосторства е Механизмот на Генералштабот за проценка на факти (FFA Mechanism).
Според податоците од Јеш Дин, ФФA постојано служи за заштита, а не за разоткривање на злоупотреби.
Неговата наведена цел е да собира првични информации за инциденти каде што цивилите можеби биле повредени и да утврди дали е потребна целосна кривична истрага. Во пракса, ФФA ја водат офицери во рамките на воениот команден синџир, а не независни цивили.
Сведоштва ретко се земаат од палестински жртви или очевидци; системот се потпира речиси исклучиво на оперативни извештаи поднесени од самите војници.
Истрагите често се одложуваат со месеци или години, а многу случаи се тивко затворени без значајна ревизија.
Групите за човекови права го опишуваат ФФA како „механизам за заташкување“: начин за Израел да изгледа транспарентно, а воедно ефикасно да гарантира неказнивост.
AOAВ известува дека од најмалку 664 жалби поднесени за време на претходните конфликти во Газа, 542 (над 80 проценти) биле затворени без кривична истрага. Само 19 случаи напредувале во формална истрага, а само еден довел до обвинение - стапка на гонење од само 0,17 проценти.
Според Јеш Дин, ФФA функционира помалку како алатка за одговорност, а повеќе како правен штит: одложувањата се системски, високите функционери се недопирливи, а пошироката воена политика - вклучително и правилата за ангажман - никогаш не се ревидира.
AOAВ забележува дека одговорноста се спроведува толку ретко што системот изгледа дизајниран да ја заштити институцијата, а не да ја спроведе правдата.
„Бевме фрапирани од тоа како процесот на внатрешна истрага беше - можеби намерно - непроѕирен. И постоеше скриено сомневање дека резултатите од која било истрага можеби биле дизајнирани да ја заштитат институционалната легитимност, а не да обезбедат правда“, напиша AOAВ во својот извештај.
„Севкупно, се чини дека израелскиот систем на самоистрага за воени злосторства е малку повеќе од политички театар“, се додава во извештајот.
„Овие бројки покажуваат систем кој во голема мера ги штити своите сили од одговорност, дури и во најсериозните, јавни случаи“, напишаа истражувачите на AOAВ, Иан Овертон и Лукас Цанцурис.
Циклус на вртење
Меѓу случаите што сè уште се разгледуваат се некои од најшироко осудените инциденти од тековниот конфликт:
Јануари 2024: Убиство на 6-годишната Хинд Раџаб во градот Газа. Таа наводно била погодена за време на израелските воздушни напади насочени кон блиските позиции на милитантите, што ги истакнува ризиците за децата во густо населените области.
Февруари 2024: Убиство на најмалку 112 Палестинци кои чекале во ред за брашно во градот Газа. Жртвите биле цивили кои чекале на место за храна дистрибуирано од ОН кога израелската артилерија нападнала, што покренува прашања за нишанењето и пропорционалноста.
Април 2024: Убиство на седум хуманитарни работници од Светската централна кујна - државјани на Австралија, Велика Британија, Полска и Палестина - кои доставувале помош во храна во јасно обележани возила чии координати биле однапред споделени со израелските сили.
ИДФ подоцна го нарече нападот на Светската централна кујна „тешка грешка“, отпушти двајца офицери и ги опомена другите, но не беа поднесени кривични пријави.
Мај 2024: Напад врз шаторски камп во Рафах во кој загинаа 45 цивили. Многу од жртвите беа жени и деца, а кампот не беше поврзан со никаква позната милитантна активност, што предизвика испитување на правилата за ангажирање.
Септември 2024: Убиство на Ајшенур Езги Ејги, 26-годишна активистка со двојно американско-турско државјанство, за време на мирен протест против нелегалните израелски населби во близина на Беита на окупираниот Западен Брег. Прелиминарната израелска истрага заклучи дека Ејги била „многу веројатно“ индиректно и ненамерно погодена од израелски оган. И покрај притисоците од САД и Туркије, случајот сè уште не е финализиран.
Внатрешните истраги на Израел, според AOAВ и Јеш Дин, „се далеку под меѓународните стандарди за независни, транспарентни истраги за наводни воени злосторства“.
Со создавање на привид на правда, а воедно и обезбедување неказнивост, Израел може да се спротивстави на надворешната правна контрола, додека жртвите остануваат без одговорност за виновниците.
Со стотици нерешени случаи, стапка на гонење близу нула и масакри од висок профил кои остануваат неказнети, циклусот на неказнивост на Израел продолжува да се врти.
Извор: ТРТ Ворлд и агенции