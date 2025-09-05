Речиси две години по почетокот на војната на Израел во Газа, Бенјамин Нетанјаху и неговата крајно десничарска влада се соочија со безброј обвинувања за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучително и извршување геноцид врз Палестинците.

Сепак, и покрај растечките докази и глобалниот бес, Израел практично не се соочи со никаква одговорност, честопати заштитен од непоколебливата поддршка на САД и дипломатското покритие во ОН.

Секогаш кога јавното негодување ќе се зголеми поради многуте објавени убиства, Израел ветува дека „ќе се истражи себеси“. Официјалните лица често инсистираат ваквите инциденти да се истражат, независно да се разгледаат и транспарентно да се решат.

Но реалноста раскажува многу поинаква приказна.

Еднаш направена отстапка станува преседан

Од 7 октомври 2023 година, Израел објави најмалку 52 истраги за одделни инциденти.

Според добротворната организација Акција против вооружено насилство (AOAВ) со седиште во Лондон, зачудувачки 88 проценти од овие случаи остануваат нерешени или биле тивко затворени. Само еден случај резултираше со затворска казна.

Овие 52 случаи вклучуваат одделни напади од страна на израелската војска во кои, според извештаите, загинале најмалку 1.300 луѓе, биле повредени околу 1.880 и два случаи на тортура.

Од 52-те обвинувања за воени злосторства, само шест случаи (12 проценти) резултирале со признание на грешка. Еден довел до законска санкција во форма на затворска казна.

Овој модел не е нов.

Израел има долга историја на самоистражување, која датира барем од масакрот во Кафр Касим во 1956 година, кога израелската гранична полиција уби 49 палестински цивили поради кршење на полицискиот час за кој не биле информирани.

Некои офицери беа осудени, но казните беа брзо намалени, а сторителите ослободени во рок од неколку години.

Поновите војни, вклучувајќи ја војната во Газа од 2008-2009 година и нападот врз опколената енклава во 2014 година, следеа сличен модел: масовни цивилни жртви, меѓународна осуда, внатрешни истраги што се одолговлекуваат или пропаѓаат и минимална одговорност.

Најновиот пример се случи на 25 август, кога во воздушен напад врз болницата Насер загинаа најмалку 20 лица, вклучувајќи пет новинари кои работеа за Ројтерс, Асошиејтед Прес и Ал Џезира.

Нетанјаху го опиша нападот како „трагична несреќа“, повторувајќи го познатиот модел на стерилен јазик како одговор на смртните случаи на цивилите.

Но како точно Израел се истражува себеси?

ФФA: Израелски механизам за заташкување

Главното истражно тело на Израел за наводни воени злосторства е Механизмот на Генералштабот за проценка на факти (FFA Mechanism).

Според податоците од Јеш Дин, ФФA постојано служи за заштита, а не за разоткривање на злоупотреби.

Неговата наведена цел е да собира првични информации за инциденти каде што цивилите можеби биле повредени и да утврди дали е потребна целосна кривична истрага. Во пракса, ФФA ја водат офицери во рамките на воениот команден синџир, а не независни цивили.

Сведоштва ретко се земаат од палестински жртви или очевидци; системот се потпира речиси исклучиво на оперативни извештаи поднесени од самите војници.