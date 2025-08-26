ТУРКИЈЕ
26 август 2025

Туркије е гарант на безбедноста, мирот и благосостојбата на Курдите, како и на сите братски народи во Сирија, порача денес турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, јавува Анадолу.

„Оние што ќе се свртат кон Анкара и Дамаск, ќе триумфираат“, рече Ердоган за време на говорот по повод 954-годишнината од победата кај Малазгирт во турската област Муш.

Осврнувајќи се на ситуацијата во Газа, турскиот претседател истакна: „Преку дипломатија со писма, телефонски повици, меѓународни состаноци, помош од над 102.000 тони, ги браниме правата и правдата за Газа на најсилен можен начин.“

