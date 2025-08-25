Министерката за финансии на Република Северна Македонија Гордана Димитриеска-Кочоска заедно со министрите за финансии и економија на Бугарија, Хрватска, Унгарија, Полска, Романија, Словачка и Словенија денеска во Загреб го потпишаа Меморандумот за разбирање за соработка во развојот на пазарите на капитал.

Како што соопшти Министерството за финансии, оваа иницијатива има за цел поттикнување на заедничкиот развој на националните пазари на капитал на земјите учеснички преку поблиска соработка и усогласување на регулаторните рамки, со крајна цел зголемување на ликвидноста и создавање посилни, повидливи, поефикасни и поконкурентни пазари на капитал.

Со искористување на целиот потенцијал на пазарите на капитал и поширокиот финансиски сектор, земјите учеснички настојуваат да ги зајакнат своите економии и да ја продлабочат соработката.

„Потпишувањето на овој Меморандум претставува надоврзување на Меморандумот за разбирање кој беше потпишан кон крајот на 2024 година од страна на берзите во Братислава, Букурешт, Будимпешта, Љубљана, Скопје, Софија, Варшава и Загреб, со цел зајакнување на соработката и интеграцијата на пазарите на капитал во Централна и Југоисточна Европа, со поддршка на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), која континуирано го поддржува овој процес, односно иницијатива“, се вели во соопштението на ресорното министерство.