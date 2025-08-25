РЕГИОН
2 мин читање
Димитриеска-Кочоска во Загреб: Меморандум за соработка за развој на пазарите на капитал во ЈИЕ
Со искористување на целиот потенцијал на пазарите на капитал и поширокиот финансиски сектор, земјите учеснички настојуваат да ги зајакнат своите економии и да ја продлабочат соработката.
Димитриеска-Кочоска во Загреб: Меморандум за соработка за развој на пазарите на капитал во ЈИЕ
Димитриеска-Кочоска во Загреб: Меморандум за соработка за развој на пазарите на капитал во ЈИЕ / TRT Balkan
25 август 2025

Министерката за финансии на Република Северна Македонија Гордана Димитриеска-Кочоска заедно со министрите за финансии и економија на Бугарија, Хрватска, Унгарија, Полска, Романија, Словачка и Словенија денеска во Загреб го потпишаа Меморандумот за разбирање за соработка во развојот на пазарите на капитал.

Како што соопшти Министерството за финансии, оваа иницијатива има за цел поттикнување на заедничкиот развој на националните пазари на капитал на земјите учеснички преку поблиска соработка и усогласување на регулаторните рамки, со крајна цел зголемување на ликвидноста и создавање посилни, повидливи, поефикасни и поконкурентни пазари на капитал.

Со искористување на целиот потенцијал на пазарите на капитал и поширокиот финансиски сектор, земјите учеснички настојуваат да ги зајакнат своите економии и да ја продлабочат соработката.

„Потпишувањето на овој Меморандум претставува надоврзување на Меморандумот за разбирање кој беше потпишан кон крајот на 2024 година од страна на берзите во Братислава, Букурешт, Будимпешта, Љубљана, Скопје, Софија, Варшава и Загреб, со цел зајакнување на соработката и интеграцијата на пазарите на капитал во Централна и Југоисточна Европа, со поддршка на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), која континуирано го поддржува овој процес, односно иницијатива“, се вели во соопштението на ресорното министерство.

Препорачано

Земјите кои денес учествуваа на свеченото потпишување на Меморандумот го потврдија постоењето на заедничка политичка волја и визија насочена кон јакнење, поголема ефикасност и конкурентност на пазарите на капитал во земјите од Централна и Југоисточна Европа.

„На тој начин се потврдува определбата за соработка со акцент на развојот на пазарите на капитал и преземање на потребните чекори за јакнење на капацитетите на пазарите на земјите од Централна и Југоисточна Европа за финансирање, поттикнување инвестиции и промовирање на одржлив економски раст“, стои во соопштението.

Се појаснува дека меморандумот е исто така усогласен со целите на Европската унија, особено со нејзината Стратегија за унија на штедење и инвестирање, чија цел е насочување на заштедите на домаќинствата и приватниот капитал кон пазарите на капитал за да се поттикнат инвестициите, особено во малите и средни претпријатија, да се подобрат прекуграничните текови на капитал и да се изгради подлабок, поликвиден и поотпорен пазар на капитал во рамките на Европската унија.

 

ИЗВОР:TRT Balkan / агенции
Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us