Организацијата за исламска соработка (ОИС) денес ги отфрли израелските планови за целосна окупација на Појасот Газа, повикувајќи на притисок врз Тел Авив да ги запре своите дејства против Палестинците во енклавата.

Во завршното соопштение по вонредниот министерски состанок во Џеда, Саудиска Арабија, ОИС остро ги осуди израелските планови „за целосна окупација и воена контрола врз Појасот Газа“ и ги отфрли „сите планови, без оглед на нивната природа, насочени кон присилно раселување на палестинскиот народ“.

Се апелира до сите држави „да ги преземат сите можни законски и ефикасни мерки“, вклучително и воведување санкции, суспендирање на испораките на оружје и преиспитување на дипломатските и економските односи „за да го спречат да продолжи со своите дејства против палестинскиот народ“.