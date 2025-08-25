СВЕТ
Фидан на состанокот на ОИС: „На Палестинците им е потребна нашата колективна акција“
Говореjќи на состанокот на Советот на министри за надворешни работи на ОИС во Џеда, Фидан ја нагласи важноста на „координираниот притисок“ за да се принуди Израел кон трајно решение
25 август 2025

Палестинскиот народ има потреба од „наша колективна акција“, изјави турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес на отворањето на вонредниот состанок на Организацијата за исламска соработка (ОИС) за Газа.

Говореjќи на состанокот на Советот на министри за надворешни работи на ОИС во Џеда, Фидан рече: „Она што му е потребно на палестинскиот народ е наша колективна акција“.

Тој, исто така, ја нагласи важноста на „координираниот притисок“ за да се принуди Израел кон трајно решение.

Состанокот на ОИС, со кој претседава турскиот врвен дипломат, ќе се фокусира на тековните израелски акции во Газа и има за цел да ги координира ставовите и одговорот на земјите членки.

Израел уби речиси 62.700 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

ИЗВОР:AA
Повеќе
