Палестинскиот народ има потреба од „наша колективна акција“, изјави турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес на отворањето на вонредниот состанок на Организацијата за исламска соработка (ОИС) за Газа.

Говореjќи на состанокот на Советот на министри за надворешни работи на ОИС во Џеда, Фидан рече: „Она што му е потребно на палестинскиот народ е наша колективна акција“.

Тој, исто така, ја нагласи важноста на „координираниот притисок“ за да се принуди Израел кон трајно решение.