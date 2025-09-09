Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган ја истакна солидарноста на Туркије со палестинскиот народ посочувајќи дека „Владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек“, јавува Анадолу.

„Во овие турбулентни денови кога владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек, ние стоиме покрај угнетениот народ на Газа со сите средства што ни се на располагање“, рече Ердоган во своето обраќање до нацијата по претседавањето со состанокот на Кабинетот.

Осврнувајќи се на нуклеарната централа „Аккују“ во Туркије, која има вкупен инсталиран капацитет од 4.800 мегавати, Ердоган рече дека земјата ќе „ја промени својата среќа“ со пуштањето во употреба на централата.