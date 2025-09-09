Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган ја истакна солидарноста на Туркије со палестинскиот народ посочувајќи дека „Владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек“, јавува Анадолу.
„Во овие турбулентни денови кога владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек, ние стоиме покрај угнетениот народ на Газа со сите средства што ни се на располагање“, рече Ердоган во своето обраќање до нацијата по претседавањето со состанокот на Кабинетот.
Осврнувајќи се на нуклеарната централа „Аккују“ во Туркије, која има вкупен инсталиран капацитет од 4.800 мегавати, Ердоган рече дека земјата ќе „ја промени својата среќа“ со пуштањето во употреба на централата.
Тој во обраќањето рече дека Туркије ја потпишала Конвенцијата за права на децата во дигиталниот свет.
„Направивме значаен чекор за децата од нашата земја и светот. Сакаме да ја подигнеме глобалната свест со потпишувањето на Конвенцијата за правата на децата во дигиталниот свет.“