ТУРКИЈЕ
1 мин читање
Ердоган: Владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек
„Во овие турбулентни денови кога владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек, ние стоиме покрај угнетениот народ на Газа со сите средства што ни се на располагање“, рече Ердоган
Ердоган: Владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек
Ердоган: Владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек / AA
9 септември 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган ја истакна солидарноста на Туркије со палестинскиот народ посочувајќи дека „Владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек“, јавува Анадолу.

„Во овие турбулентни денови кога владата на Нетанјаху целосно излезе од колосек, ние стоиме покрај угнетениот народ на Газа со сите средства што ни се на располагање“, рече Ердоган во своето обраќање до нацијата по претседавањето со состанокот на Кабинетот.

Осврнувајќи се на нуклеарната централа „Аккују“ во Туркије, која има вкупен инсталиран капацитет од 4.800 мегавати, Ердоган рече дека земјата ќе „ја промени својата среќа“ со пуштањето во употреба на централата.

Препорачано

Тој во обраќањето рече дека Туркије ја потпишала Конвенцијата за права на децата во дигиталниот свет.

„Направивме значаен чекор за децата од нашата земја и светот. Сакаме да ја подигнеме глобалната свест со потпишувањето на Конвенцијата за правата на децата во дигиталниот свет.“

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us