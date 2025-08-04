Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху дозволува ограничена хуманитарна помош во Газа, додека во меѓувреме го отвора патот за нова воена офанзива во палестинската енклава.

Дневниот весник „Једиот Ахронот“ објави дека тековната копнена офанзива, започната кон средината на мај, не успеала да ги исполни своите клучни цели - ослободување на израелските заробеници и расформирање на Хамас.

Речиси три месеци подоцна, и со десетици илјади резервисти повикани по шести пат, весникот објави дека операцијата сега е ефикасно завршена.

Владата на Нетанјаху, се додава во соопштението, се надева дека дозволувањето на одредена помош во Газа ќе обезбеди меѓународно покритие за обновен напад, особено врз градот Газа и крајбрежната област ал-Маваси.

Според весникот, се појавиле остри несогласувања меѓу политичкото и военото раководство на Израел околу тоа како официјално да се затвори поглавјето за сегашниот напад. Армијата, како што се наведува, се спротивставува на ублажување на ограничувањата за помош во време кога некои сили, вклучително и 98-та дивизија, веќе се повлечени од енклавата.

Извештајот доаѓа во услови на зголемени критики дома. Повеќе од половина од Израелците сега ја сметаат владата на Нетанјаху целосно или делумно одговорна за неуспехот да се постигне договор за прекин на огнот и размена на затвореници со Хамас, според неодамнешната анкета на израелскиот Институт за студии за национална безбедност.