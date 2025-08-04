ПОЛИТИКА
Нетанјаху дозволува ограничена помош за Газа додека планира нова офанзива
Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската армија спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа речиси 61.000 Палестинци, од кои речиси половина жени и деца
Нетанјаху дозволува ограничена помош за Газа додека планира нова офанзива
Нетанјаху дозволува ограничена помош за Газа додека планира нова офанзива / Reuters
4 август 2025

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху дозволува ограничена хуманитарна помош во Газа, додека во меѓувреме го отвора патот за нова воена офанзива во палестинската енклава.

Дневниот весник „Једиот Ахронот“ објави дека тековната копнена офанзива, започната кон средината на мај, не успеала да ги исполни своите клучни цели - ослободување на израелските заробеници и расформирање на Хамас.

Речиси три месеци подоцна, и со десетици илјади резервисти повикани по шести пат, весникот објави дека операцијата сега е ефикасно завршена.

Владата на Нетанјаху, се додава во соопштението, се надева дека дозволувањето на одредена помош во Газа ќе обезбеди меѓународно покритие за обновен напад, особено врз градот Газа и крајбрежната област ал-Маваси.

Според весникот, се појавиле остри несогласувања меѓу политичкото и военото раководство на Израел околу тоа како официјално да се затвори поглавјето за сегашниот напад. Армијата, како што се наведува, се спротивставува на ублажување на ограничувањата за помош во време кога некои сили, вклучително и 98-та дивизија, веќе се повлечени од енклавата.

Извештајот доаѓа во услови на зголемени критики дома. Повеќе од половина од Израелците сега ја сметаат владата на Нетанјаху целосно или делумно одговорна за неуспехот да се постигне договор за прекин на огнот и размена на затвореници со Хамас, според неодамнешната анкета на израелскиот Институт за студии за национална безбедност.

Во меѓувреме, Канцеларијата за медиуми на Владата на Газа соопшти во понеделник дека Израел дозволил влез на само 674 камиони со хуманитарна помош од 27 јули - само 14% од минималниот дневен услов за Појасот од 600 камиони.

Во него се вели дека повеќето од 80-те камиони што влегле во неделата биле ограбени во услови на, како што се нарекува, „намерно создадена клима на хаос и глад“, обвинувајќи го Израел дека го користи гладот како оружје за да ја поткопа отпорноста на Палестина.

Канцеларијата ги повика меѓународните и хуманитарните организации да бараат трајно повторно отворање на премините во Газа за да се обезбеди безбеден и доволен проток на храна, лекови и адаптирано млеко за бебиња.

Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската армија спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа речиси 61.000 Палестинци, од кои речиси половина жени и деца. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе до работ на глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.

