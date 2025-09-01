ПОЛИТИКА
2 мин читање
Кси ги повикува земјите од ШОС да ја зајакнат економската соработка поради американските тарифи
Мора да се спротивставиме на менталитетот на Студената војна, блоковската конфронтација и политиките на насилство, рече кинескиот лидер на отворањето на 25-от самит на шефови на држави и влади на Шангајската организација за соработка
Kси повика на зачувување на меѓународниот систем базиран на ОН и поддршка на мултилатералниот трговски систем, чие јадро е СТО / AP
1 септември 2025

Кинескиот претседател Кси Џинпинг во понеделник ги повика земјите-членки на Шангајската организација за соработка (ШОС) да ја искористат моќта на своите „мегапазари“, нагласувајќи ја важноста на економската соработка во контекст на американските царини.

Кси зборуваше на отворањето на 25-от самит на шефови на држави и влади на ШОС во северниот кинески пристанишен град Тјанџин.

Меѓу лидерите на блокот од 10 члена кои присуствуваат на самитот се рускиот претседател Владимир Путин и индискиот премиер Нарендра Моди.

„Земјите-членки на ШОС се сите пријатели и партнери“, рече Кси, повикувајќи ги земјите да ги почитуваат меѓусебните разлики, да одржуваат стратешка комуникација, да градат консензус и да ја зајакнат солидарноста и соработката.

Неговата изјава дојде во време кога американските царини ги тресат меѓународните пазари, додека Вашингтон се обидува да склучи поволни билатерални договори со членките на ОН.

Повикувајќи ги членовите да се залагаат за праведност и правда, Кси нагласи: „ии“.

Препорачано

Нагласувајќи ја потребата од взаемна корист и резултати за сите страни, тој повика на зачувување на меѓународниот систем базиран на ОН и поддршка на мултилатералниот трговски систем, чие јадро е Светската трговска организација (СТО).

Кси нагласи дека земјите-членки на ШОС треба да бараат заеднички точки, оставајќи ги разликите настрана.

Кинескиот претседател потсети дека денес ШОС собира 26 земји, со повеќе од 50 области на соработка и заеднички економски производ од речиси 25,6 милијарди евра.

„Неговото меѓународно влијание и привлечност растат од ден на ден. Треба подобро да ги усогласиме декларираните стратегии за развој и да го промовираме квалитетното спроведување на иницијативата Еден појас, еден пат“, додаде Кси.

Тој, исто така, вети грантови во вредност од речиси 240 милиони евра за земјите-членки на ШОС во текот на оваа година.

Тој, исто така, најави дополнителни заеми од 1,19 милијарди евра за банките членки на СЦО Интербанк конзорциумот во текот на следните три години.

