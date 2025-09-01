Кинескиот претседател Кси Џинпинг во понеделник ги повика земјите-членки на Шангајската организација за соработка (ШОС) да ја искористат моќта на своите „мегапазари“, нагласувајќи ја важноста на економската соработка во контекст на американските царини.

Кси зборуваше на отворањето на 25-от самит на шефови на држави и влади на ШОС во северниот кинески пристанишен град Тјанџин.

Меѓу лидерите на блокот од 10 члена кои присуствуваат на самитот се рускиот претседател Владимир Путин и индискиот премиер Нарендра Моди.

„Земјите-членки на ШОС се сите пријатели и партнери“, рече Кси, повикувајќи ги земјите да ги почитуваат меѓусебните разлики, да одржуваат стратешка комуникација, да градат консензус и да ја зајакнат солидарноста и соработката.

Неговата изјава дојде во време кога американските царини ги тресат меѓународните пазари, додека Вашингтон се обидува да склучи поволни билатерални договори со членките на ОН.

Повикувајќи ги членовите да се залагаат за праведност и правда, Кси нагласи: „ии“.