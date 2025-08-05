Главниот обвинител на Соединетите Американски Држави, Пам Бонди, нареди истрага за наводите за заговор поврзан со руското влијание врз претседателските избори во 2016 година, познат како „Рашагејт“.

Бонди им наложи на обвинителите да презентираат докази пред голема порота за да утврдат дали постојат основи за обвинение.

Иако не е јасно кој би можел да биде обвинет, истрагата се однесува на разузнавачките информации за Русија и нејзината улога во изборите во САД.

Оваа одлука доаѓа по кривичната пријава поднесена кон средината на јули од директорката на Националното разузнавање, Тулси Габард.

Министерството за правда потврди дека барањето е примено, но не даде дополнителни детали.