Осама ал-Хамдан, член на Политичкото биро на движењето Хамас, пред денешната седница на Советот за безбедност на ОН за израелските заложници во Газа, изјави дека израелската Влада е целосно одговорна за животите на затворениците во енклавата.

„Владата на Нетанјаху е целосно одговорна за животите на сите заробеници. Ова произлегува од нејзината тврдоглавост, ароганција, одбивање да се согласи со прекин на огнот и нејзината политика на геноцид и изгладнување на нашиот народ“, изјави Хадман во објавено видео.

Хамдан истакна и дека Нетанјаху е одговорен за тешката положба на заробениот војник Евјатар Давид. Тој посочи дека оваа ситуација е директно поврзана со опсадата наметната на Газа и спречувањето на доставувањето храна, вода и лекови во палестинската енклава.

Информирајќи дека заробените израелски војници од 7 октомври 2023 година се држат во хуманитарни услови од страна на Хамас, Хамдан рече дека таквата состојба е потврдена од изјавите на ослободените израелски затвореници и додаде:

„Јадат она што го јаде нашиот народ, пијат тоа што тој пие.“

Хамдан додаде дека третманот на Хамас кон затворениците е во согласност со принципите на исламот и дека сите човечки потреби се задоволени во рамките на можностите на народот на Газа.