Во Националниот центар за визуелни уметности во Дамаск, Сирија, во присуство на членови на владиниот Кабинет и бројни амбасадори, беше лансирана сириската државна новинска агенција САНА со нова структура и уредничка визија, јавува Анадолу.

Покрај членовите на сириската влада, на настанот присуствуваа и заменик-генералниот директор и главен уредник на Агенција Анадолу (АА), Јусуф Озхан, како и амбасадори од многу земји.

На свеченоста беше прикажано промотивно видео за новиот изглед на агенцијата САНА. Во видеото визуелно беа претставени важните настани во Сирија во последните десет години.

Генералниот директор на САНА, Зијад Мехамид, и министерот за информации, Хамза Ел-Мустафа, одржаа воведни говори.

- Насмевки на лицата -

Во своето обраќање, заменик-генералниот директор на АА, Јусуф Озхан, го изрази своето задоволство што учествува на настанот во сирискиот главен град во име на Агенција Анадолу.

Озхан нагласи дека во последните десет години во Сирија беше место на интензивни конфликти и дека земјата често беше во медиумите поради разорувањето и масакрите од страна на режимот на Башар ал-Асад, додавајќи:

„Меѓутоа, денес е исклучително охрабрувачки за нас да ги видиме нашите сириски колеги како гледаат кон иднината со надеж и насмевка на лицата.“

Тој укажа на видливиот напредок во обновата низ целата земја и додаде:

„Додека шетаме по улиците, ги гледаме овие работи. Како дел од ова, видовме дека и Сириската новинска агенција интензивно дејствува“, рече Озхан.

Тој потсети дека за време на неговите претходни посети разговарал со генералниот директор на САНА, Зијад Мехамид, за овие теми и нагласи дека АА, како сестринска агенција, истражува начини за идна соработка со САНА.

Озхан истакна во рамките на програмата претставен е и новиот дизајн на логото на Сириската новинска агенција, и додаде:

„Организирани се различни презентации кои покажуваат траги од промени во редакциите. По воведните говори, прикажано е исклучително импресивно видео за настаните во Сирија во изминатата деценија.“