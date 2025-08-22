СВЕТ
1 мин читање
Израелскиот кабинет го одобри планот за окупација на градот Газа
Планот предвидува принудување на речиси 1 милион Палестинци кон југ, опкружување на градот и извршување копнени напади во станбени области.
Израелскиот кабинет го одобри планот за окупација на градот Газа
Israel Palestinians Gaza / AP
пред 14 часа

Израелскиот кабинет на вчерашниот состанок го одобри планот за окупација на градот Газ, изјави денеска министерот за одбрана Израел Кац.

„Ги одобривме плановите за пораз на Хамас во Газа, со интензивен оган, евакуација на цивили и маневри. Портите на пеколот ќе се отворат за Хамас“, рече Кац, ако не се согласи со „условите на Израел за завршување на војната, првенствено ослободување на сите заложници и разоружување. Ако не се согласат, Газа, главниот град на Хамас, ќе стане Рафа и Бејт Ханун “, објави Кац на „X”.

Препорачано

Планот предвидува принудување на речиси 1 милион Палестинци кон југ, опкружување на градот и извршување копнени напади во станбени области.

Палестинската група Хамас во понеделникот соопшти дека го прифатила предлогот на египетските и катарските медијатори за прекин на огнот во Газа, без да даде детали за содржината на предлогот.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us