Израелскиот кабинет на вчерашниот состанок го одобри планот за окупација на градот Газ, изјави денеска министерот за одбрана Израел Кац.

„Ги одобривме плановите за пораз на Хамас во Газа, со интензивен оган, евакуација на цивили и маневри. Портите на пеколот ќе се отворат за Хамас“, рече Кац, ако не се согласи со „условите на Израел за завршување на војната, првенствено ослободување на сите заложници и разоружување. Ако не се согласат, Газа, главниот град на Хамас, ќе стане Рафа и Бејт Ханун “, објави Кац на „X”.