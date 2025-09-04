Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител отвори истрага за можни кривични дела поврзани со проектот за подморски кабел за електрична енергија што треба да ги поврзе Грција, Администрација на кипарските Грци и Израел, изјави денес претседателот на Администацијата, Никос Христодулидес.

Проектот, вреден 1,9 милијарди евра, од кои 657 милиони доаѓаат директно од фондовите на Европската Унија, веќе се соочува со финансиски проблеми и повеќекратни одложувања, објави Еурактив од Брисел.

Според претходните планови, 63 проценти од трошоците требаше да ги сноси Администрација на кипарските Грци, а 37 проценти Грција, додека кабелот, долг 1.240 километри и на длабочина до 3.000 метри, би претставувал една од најдолгите енергетски меѓусебни врски во светот.

Проектот е замислен како клучна точка во интеграцијата на Источниот Медитеран во европската електрична мрежа.

Владата на Администрација на кипарските Грци е поделена по ова прашање. Министерството за финансии го смета проектот за неодржлив, додека Министерството за енергетика инсистира на неговата стратешка важност.