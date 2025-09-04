ПОЛИТИКА
Проектот вреден 1,9 милијарди евра, од кои 657 милиони доаѓаат директно од фондовите на Европската Унија, веќе се соочува со финансиски проблеми и повеќекратни одложувања, објави Еурактив од Брисел
ЕУ отвори истрага за проектот за подморскиот кабел Грција-Администрација на кипарските Грци-Израел
Аналитичарите, исто така, предупредуваат на недостаток на приватни инвеститори, што ја загрозува одржливоста на проектот / Reuters
4 септември 2025

Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител отвори истрага за можни кривични дела поврзани со проектот за подморски кабел за електрична енергија што треба да ги поврзе Грција, Администрација на кипарските Грци и Израел, изјави денес претседателот на Администацијата, Никос Христодулидес.

Проектот, вреден 1,9 милијарди евра, од кои 657 милиони доаѓаат директно од фондовите на Европската Унија, веќе се соочува со финансиски проблеми и повеќекратни одложувања, објави Еурактив од Брисел.

Според претходните планови, 63 проценти од трошоците требаше да ги сноси Администрација на кипарските Грци, а 37 проценти Грција, додека кабелот, долг 1.240 километри и на длабочина до 3.000 метри, би претставувал една од најдолгите енергетски меѓусебни врски во светот.

Проектот е замислен како клучна точка во интеграцијата на Источниот Медитеран во европската електрична мрежа.

Владата на Администрација на кипарските Грци е поделена по ова прашање. Министерството за финансии го смета проектот за неодржлив, додека Министерството за енергетика инсистира на неговата стратешка важност.

Властите во Атина изразија незадоволство од одложувањето и рекоа дека очекуваат јасен став од Никозија.

Туркије се спротивставува на изградбата на кабелот, бидејќи верува дека тој навлегува во поморските зони дефинирани со договорот од 2019 година со Либија. Сепак, Европската Унија не ги признава овие договори и ги смета за неважечки.

Израел е заинтересиран за овој проект, но поради моменталните безбедносни предизвици, тој не е високо на листата на приоритети.

Аналитичарите, исто така, предупредуваат на недостаток на приватни инвеститори, што ја загрозува одржливоста, додека конкурентските проекти како што е интерконекторот од Египет до Грција веќе привлекуваат сериозен приватен капитал.

