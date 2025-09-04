Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител отвори истрага за можни кривични дела поврзани со проектот за подморски кабел за електрична енергија што треба да ги поврзе Грција, Администрација на кипарските Грци и Израел, изјави денес претседателот на Администацијата, Никос Христодулидес.
Проектот, вреден 1,9 милијарди евра, од кои 657 милиони доаѓаат директно од фондовите на Европската Унија, веќе се соочува со финансиски проблеми и повеќекратни одложувања, објави Еурактив од Брисел.
Според претходните планови, 63 проценти од трошоците требаше да ги сноси Администрација на кипарските Грци, а 37 проценти Грција, додека кабелот, долг 1.240 километри и на длабочина до 3.000 метри, би претставувал една од најдолгите енергетски меѓусебни врски во светот.
Проектот е замислен како клучна точка во интеграцијата на Источниот Медитеран во европската електрична мрежа.
Владата на Администрација на кипарските Грци е поделена по ова прашање. Министерството за финансии го смета проектот за неодржлив, додека Министерството за енергетика инсистира на неговата стратешка важност.
Властите во Атина изразија незадоволство од одложувањето и рекоа дека очекуваат јасен став од Никозија.
Туркије се спротивставува на изградбата на кабелот, бидејќи верува дека тој навлегува во поморските зони дефинирани со договорот од 2019 година со Либија. Сепак, Европската Унија не ги признава овие договори и ги смета за неважечки.
Израел е заинтересиран за овој проект, но поради моменталните безбедносни предизвици, тој не е високо на листата на приоритети.
Аналитичарите, исто така, предупредуваат на недостаток на приватни инвеститори, што ја загрозува одржливоста, додека конкурентските проекти како што е интерконекторот од Египет до Грција веќе привлекуваат сериозен приватен капитал.