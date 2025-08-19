Трамп го информирал Путин за разговорите со Зеленски, Макрон ја предлага Женева како дестинација за средба Путин – Зеленски, најмалку 26 Палестинци се убиени во новите израелски напади на Газа. Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски за вторник 19 август.

Трамп го информирал Путин за разговорите со Зеленски и европските лидери

Американскиот претседател Доналд Трамп го информираше својот руски колега Владимир Путин за неговите последни разговори со украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери, соопшти Кремљ.

Шефот на Кремљ Јуриј Ушаков рече дека двајцата претседатели разговарале за исходот од разговорите на Трамп во Вашингтон вчера, кои следеа по нивниот самит во Алјаска во петок, со цел да се стави крај на војната во Украина.

Според Ушаков, Трамп и Путин се заложиле за продолжување на директните разговори меѓу делегациите на Руската Федерација и Украина и разговарале за идејата за подигнување на нивото на директни руско-украински разговори.

Руте: Триесетина земји работат на системот на безбедносни гаранции за Украина

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека 30 земји работат на рамка за безбедносни гаранции за Украина, нагласувајќи дека САД сега се подготвени да се приклучат на иницијативата.

По разговорите во Белата куќа со американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и неколку европски лидери, Руте ги опиша дискусиите како „многу успешни“ и рече дека земјите се фокусирани на безбедносни гаранции што би можеле да стапат на сила по прекин на огнот или, по можност, по целосен мировен договор меѓу Русија и Украина.

Мерц ја остава вратата отворена за германските мировни трупи во Украина по самитот во Вашингтон

Германскиот канцелар Фридрих Мерц сигнализираше отвореност за учество на Берлин во евентуална мировна мисија во Украина, по клучните разговори во Белата куќа.

Во разговор со новинарите во Вашингтон вчеравечер, Мерц рече дека средбата со американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и другите европски лидери се одржала во „многу позитивна“ атмосфера.

„Сè уште не можам со сигурност да ви кажам што ќе се случи во наредните денови и недели. Важно е навистина да стоиме заедно и да останеме обединети“, рече Мерц, додавајќи дека европските лидери и земјите од „Коалицијата на волјата“ ќе ги продолжат своите дискусии денеска.

Макрон ја предлага Женева како можна локација за средба Путин-Зеленски