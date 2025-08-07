Повеќе од 800 спортисти се убиени во Газа од почетокот на израелската офанзива на 7 октомври 2023 година.
Палестинската фудбалска асоцијација ПФА соопшти дека 421 фудбалер се меѓу 808 спортисти убиени во Газа во текот на изминатите 22 месеци, од кои речиси половина се деца.
Последната жртва беше поранешниот палестински репрезентативен фудбалер Сулејман ал-Обаид, кој беше убиен вчера додека чекаше хуманитарна помош.
Ал-Обаид, 41, роден во Газа и татко на пет деца, се сметаше за една од најсјајните ѕвезди во историјата на палестинскиот фудбал. Тој одигра 24 официјални натпревари за националниот тим и постигна два гола.
Според ПФА Од октомври 2023 година, бројот на фудбалери убиени или починати од глад достигна 421, вклучувајќи 103 деца.
Најмалку 61.158 Палестинци се убиени во геноцидната војна на Израел во Појасот Газа од октомври 2023 година, според Министерството за здравство на Газа. Бројот ги вклучува убиените во воздушни напади, копнени напади и најмалку 193 кои починале од глад поради израелската блокада.
Тековниот израелски напад сега во втората година од геноцидот во Газа - ги уништи палестинските спортови. Спортисти, тренери и судии се убиени, а цели спортски објекти се бомбардирани, изгорени или пренаменети како масовни гробници.
Околу 90% од спортската инфраструктура во Газа е наводно уништена.
ПФА соопшти дека 288 спортски објекти се делумно или целосно уништени од израелските сили низ Газа и Западниот Брег, вклучувајќи стадиони, теретани и фудбалски клубови. Меѓу нив беше и седиштето на ПФА, погодено од израелските воздушни напади.
Од уништените објекти, 268 биле во Газа, додека 20 биле на Западниот Брег. Половина од нив директно им служеле на палестинските фудбалски тимови. Заедно со нападите, гладот и неухранетоста се интензивираа низ Газа, што доведе до речиси целосен колапс на спортскиот живот. Палестинското Министерство за здравство соопшти дека најмалку 193 лица починале од глад од почетокот на блокадата.
Обединетите нации и хуманитарните групи предупредија на масовно гладување, бидејќи блокадата на Израел продолжува да ги прекинува испораките на помош, гориво и храна за населението на Газа.
Жителите на Газа, вклучувајќи ги и спортистите, сè повеќе ги напуштаат спортските активности додека се борат да преживеат среде бомбардирање, раселување и растечки ризик од глад.