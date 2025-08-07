Повеќе од 800 спортисти се убиени во Газа од почетокот на израелската офанзива на 7 октомври 2023 година.

Палестинската фудбалска асоцијација ПФА соопшти дека 421 фудбалер се меѓу 808 спортисти убиени во Газа во текот на изминатите 22 месеци, од кои речиси половина се деца.

Последната жртва беше поранешниот палестински репрезентативен фудбалер Сулејман ал-Обаид, кој беше убиен вчера додека чекаше хуманитарна помош.

Ал-Обаид, 41, роден во Газа и татко на пет деца, се сметаше за една од најсјајните ѕвезди во историјата на палестинскиот фудбал. Тој одигра 24 официјални натпревари за националниот тим и постигна два гола.

Според ПФА Од октомври 2023 година, бројот на фудбалери убиени или починати од глад достигна 421, вклучувајќи 103 деца.

Најмалку 61.158 Палестинци се убиени во геноцидната војна на Израел во Појасот Газа од октомври 2023 година, според Министерството за здравство на Газа. Бројот ги вклучува убиените во воздушни напади, копнени напади и најмалку 193 кои починале од глад поради израелската блокада.