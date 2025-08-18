Израелската армија уби четворица Палестинци во новите напади насочени кон северниот и централниот дел од Појасот Газа.

Државната новинска агенција Вафа објави дека три лица, меѓу кои и едно мало девојче, биле убиени во израелски напад врз раселените цивили во градот Газа.

Телото на една Палестинка беше префрлено во болницата Ал-Авда откако израелската армија го гранатираше бегалскиот камп Нусеjрат во централниот дел на Појасот Газа.

Во нападот беа повредени и голем број други лица, се вели во соопштението на администрацијата на болницата.