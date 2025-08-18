ВОЈНА ВО ГАЗА
Четворица загинати, меѓу кои и девојче во израелските напади врз бегалски камп во Газа
Државната новинска агенција Вафа објави дека три лица, меѓу кои и едно мало девојче, биле убиени во израелски напад врз раселените цивили во градот Газа
Четворица загинати, меѓу кои и девојче во израелските напади врз бегалски камп во Газа / AA
18 август 2025

Израелската армија уби четворица Палестинци во новите напади насочени кон северниот и централниот дел од Појасот Газа.

Државната новинска агенција Вафа објави дека три лица, меѓу кои и едно мало девојче, биле убиени во израелски напад врз раселените цивили во градот Газа.

Телото на една Палестинка беше префрлено во болницата Ал-Авда откако израелската армија го гранатираше бегалскиот камп Нусеjрат во централниот дел на Појасот Газа.

Во нападот беа повредени и голем број други лица, се вели во соопштението на администрацијата на болницата.

Израел уби повеќе од 61.900 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната против енклавата.

