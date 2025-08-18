ПОЛИТИКА
Најмалку седум загинати во руските напади во Харков и Запорожје
Двегодишно момче е убиено во напад со дрон во вториот по големина град во Украина рано наутро во понеделник, изјави гувернерот Олех Синехубов на апликацијата за пораки Телеграм, откако Русите испукале балистичка ракета врз градот во неделата
Руските беспилотни летала, исто така, ја таргетирале инфраструктурата во Сумискиот регион и Одеса / AA
18 август 2025

Пред состанокот во Белата куќа меѓу претседателот на САД, Доналд Трамп со украинскиот претседател Володимир Зеленски и неколку европски лидери, на бојното поле нема затишје.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека соборило 27 украински дронови, додека Украинците изјавија дека Русите лансирале четири балистички ракети и 140 дронови.

Во руските воздушни напади врз станбена област во Харков во текот на ноќта загинале најмалку шест лица, вклучувајќи едно мало дете, а повредени се уште 20, соопштија украинските власти во понеделник.

Двегодишно момче е убиено во напад со беспилотно летало во вториот по големина град во Украина рано наутро во понеделник, изјави гувернерот Олех Синехубов на апликацијата за пораки Телеграм, откако Русите испукаа балистичка ракета врз градот во недела навечер.

„Бројот на повредени во нападот во Харков продолжува да расте“, рече Синехубов.

Два часа претходно, Сињехубов рече дека четири руски беспилотни летала погодиле петкатна станбена зграда во индустриската област на североистокот од градот, предизвикувајќи пожари на три ката од зградата.

Градоначалникот Ихор Тереков објави меѓу повредените има шест деца на возраст меѓу шест и 17 години.

„Жената штотуку беше спасена од под урнатините, таа е жива“, рече Тереков во објава рано наутро во понеделник, предупредувајќи дека уште луѓе би можеле да бидат заробени под урнатините.

Харков, кој се наоѓа во североисточна Украина во близина на границата со Русија, е редовна цел на руски напади со беспилотни летала и ракети од почетокот на војната, која Москва ја започна со голема инвазија во февруари 2022 година.

Претходен напад со балистички ракети врз градот скрши околу 1.000 прозорци, рече Синехубов. Некои жители мораа да бидат евакуирани, објави државната служба за вонредни состојби на Украина на Телеграм.

Руските беспилотни летала, исто така, ја таргетираа инфраструктурата во регионот Суми и Одеса.

