Пред состанокот во Белата куќа меѓу претседателот на САД, Доналд Трамп со украинскиот претседател Володимир Зеленски и неколку европски лидери, на бојното поле нема затишје.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека соборило 27 украински дронови, додека Украинците изјавија дека Русите лансирале четири балистички ракети и 140 дронови.

Во руските воздушни напади врз станбена област во Харков во текот на ноќта загинале најмалку шест лица, вклучувајќи едно мало дете, а повредени се уште 20, соопштија украинските власти во понеделник.

Двегодишно момче е убиено во напад со беспилотно летало во вториот по големина град во Украина рано наутро во понеделник, изјави гувернерот Олех Синехубов на апликацијата за пораки Телеграм, откако Русите испукаа балистичка ракета врз градот во недела навечер.

„Бројот на повредени во нападот во Харков продолжува да расте“, рече Синехубов.

Два часа претходно, Сињехубов рече дека четири руски беспилотни летала погодиле петкатна станбена зграда во индустриската област на североистокот од градот, предизвикувајќи пожари на три ката од зградата.