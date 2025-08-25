ВОЈНА ВО ГАЗА
25 август 2025

Најмалку 14 Палестинци, вклучувајќи деца, беа убиени, а неколку други ранети во понеделник во нови израелски напади низ Појасот Газа, пренесуваат медицински извори и очевидци.

Израелските сили гранатираа шатори во кои беа сместени раселени семејства, домови и цивили, и отворија оган врз луѓето што чекаа помош.

Во северна Газа, во воздушен напад загинаа татко и неговите три деца, а други се водат како исчезнати кога беше погодена населена куќа во близина на болницата Ал-Карама, северозападно од градот Газа.

Едно девојче е убиено, а неколку други се ранети во артилериски оган врз домови во близина на пекара во северниот дел на градот Газа.

Пријавени се повредени кога шатор во кој се сместени раселени лица бил погоден во западната населба Ал-Римал во градот Газа.

Израелските сили, исто така, детонираа згради користејќи роботи полни со експлозив во областа Ал-Зарка во градот Газа, јужниот округ Ал-Зајтун и Џабалија ал-Назла на север, додека истовремено со тешка артилерија го бомбардираа кружниот тек Ал-Назла во Џабалија, нејзините гробишта и областа Ал-Губари.

Во централна Газа, петмина Палестинци, вклучувајќи и едно девојче, беа убиени, а други беа повредени кога израелски напад погоди група која обезбедуваше хуманитарна помош во близина на преминот Кисуфим источно од централниот губернато.

Израелски оган уби еден Палестинец, а шест други беа ранети, кои чекаа американска помош во близина на дистрибутивна точка на улицата Салах ал-Дин, јужно од Вади Газа, во централна Газа.

Во јужна Газа, една жена беше убиена, а седум други беа ранети кога израелските сили нападнаа шатор во кој се засолнувале раселени лица во областа ал-Маваси, северозападно од Рафа.

Одделно, двајца Палестинци беа убиени кога израелски напад погоди зграда во медицинскиот комплекс Насер во Кан Јунис.

Израел уби речиси 62.700 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.

