РЕГИОН
2 мин читање
Претседателството на БиХ ќе дискутира за номинацијата на Доналд Трамп за Нобелова награда
Цвијановиќ додаде дека ги цени неговите напори и достигнувања во областа на мирот и дека смета дека е оправдано и заслужено што Претседателството на БиХ донесе одлука да го номинира Трамп за оваа награда
Претседателството на БиХ ќе дискутира за номинацијата на Доналд Трамп за Нобелова награда
Претседателството на БиХ ќе дискутира за номинацијата на Доналд Трамп за Нобелова награда / AA
25 август 2025

На дневниот ред на седницата на Претседателството на БиХ, ќе се дискутира за предлогот на членката на Претседателството, Жељка Цвијановиќ, за номинирање на претседателот на САД, Доналд Трамп, за Нобелова награда за мир.

Сесијата е закажана да започне во 15 часот, а Цвијановиќ претходно објави дека ќе го номинира Трамп за оваа награда до Комитетот за Нобелова награда.

„Претседателот на САД ја заслужи оваа номинација затоа што, со својот дипломатски ангажман и личен авторитет, постигна резултати што оставија значаен белег во меѓународните односи и значително придонесоа за стабилизација на бројни светски кризи“, објасни таа, според медиумите во БиХ.

Препорачано

Цвијановиќ додаде дека ги цени неговите напори и достигнувања во областа на мирот и дека смета дека е оправдано и заслужено што Претседателството на БиХ донесе одлука да го номинира Трамп за оваа награда.

Таа потсети дека во Белата куќа е постигнат мировен договор меѓу Ерменија и Азербејџан, со кој се стави крај на долгогодишниот конфликт во Јужен Кавказ, а спомена и неговиот ангажман во Јемен, како и запирање на конфликтот меѓу Руанда и Конго.

„Имајќи го предвид горенаведеното, јасно е дека дипломатските напори на претседателот Трамп дадоа видливи и опипливи резултати во различни делови од светот, од Европа, преку Африка до Азија и Блискиот Исток, при што неговите напори значително ја подобрија глобалната безбедност“, нагласи Цвијановиќ.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us