На дневниот ред на седницата на Претседателството на БиХ, ќе се дискутира за предлогот на членката на Претседателството, Жељка Цвијановиќ, за номинирање на претседателот на САД, Доналд Трамп, за Нобелова награда за мир.
Сесијата е закажана да започне во 15 часот, а Цвијановиќ претходно објави дека ќе го номинира Трамп за оваа награда до Комитетот за Нобелова награда.
„Претседателот на САД ја заслужи оваа номинација затоа што, со својот дипломатски ангажман и личен авторитет, постигна резултати што оставија значаен белег во меѓународните односи и значително придонесоа за стабилизација на бројни светски кризи“, објасни таа, според медиумите во БиХ.
Цвијановиќ додаде дека ги цени неговите напори и достигнувања во областа на мирот и дека смета дека е оправдано и заслужено што Претседателството на БиХ донесе одлука да го номинира Трамп за оваа награда.
Таа потсети дека во Белата куќа е постигнат мировен договор меѓу Ерменија и Азербејџан, со кој се стави крај на долгогодишниот конфликт во Јужен Кавказ, а спомена и неговиот ангажман во Јемен, како и запирање на конфликтот меѓу Руанда и Конго.
„Имајќи го предвид горенаведеното, јасно е дека дипломатските напори на претседателот Трамп дадоа видливи и опипливи резултати во различни делови од светот, од Европа, преку Африка до Азија и Блискиот Исток, при што неговите напори значително ја подобрија глобалната безбедност“, нагласи Цвијановиќ.