На дневниот ред на седницата на Претседателството на БиХ, ќе се дискутира за предлогот на членката на Претседателството, Жељка Цвијановиќ, за номинирање на претседателот на САД, Доналд Трамп, за Нобелова награда за мир.

Сесијата е закажана да започне во 15 часот, а Цвијановиќ претходно објави дека ќе го номинира Трамп за оваа награда до Комитетот за Нобелова награда.

„Претседателот на САД ја заслужи оваа номинација затоа што, со својот дипломатски ангажман и личен авторитет, постигна резултати што оставија значаен белег во меѓународните односи и значително придонесоа за стабилизација на бројни светски кризи“, објасни таа, според медиумите во БиХ.