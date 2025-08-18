Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави по денешните руски напади врз Харков и Запорожје дека војната мора да заврши и дека Русија треба да го чуе повикот „стоп“.

„Ова беше апсолутно очигледен и циничен руски напад. Тие знаат дека денес во Вашингтон има состанок за завршување на војната... Војната мора да заврши. И Москва мора да чуе „стоп“, напиша Зеленски на Фејсбук.

Тој додаде дека ќе разговара за „клучни прашања“ со американскиот претседател Доналд Трамп, а, како што изјави, лидерите на Велика Британија, Франција, Германија, Италија, Финска, ЕУ и НАТО ќе учествуваат во разговорот.

„Сите сакаат траен мир и безбедност, а токму сега Русите ги напаѓаат Харков, Запорожје, Сумската област, Одеса, станбени згради и цивилна инфраструктура. Русите намерно убиваат луѓе, убиваат деца“, рече претседателот на Украина.

Според Зеленски, руските сили „намерно нападнале“ енергетски објект во Одеса, во сопственост на азербејџанска компанија.