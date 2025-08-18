ПОЛИТИКА
Зеленски по рускиот напад врз Харков: Војната мора да заврши, а Русија треба да чуе „стоп“
И покрај сè, руската воена машинерија продолжува да уништува животи, Путин ќе убива демонстративно за да продолжи да врши притисок врз Украина, врз Европа и да ги понижи дипломатските напори, истакна Зеленски
Зеленски нагласи дека на Киев му се потребни сигурни гаранции за безбедност и дека Русија не треба да добива никаква награда за оваа војна / AA
18 август 2025

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави по денешните руски напади врз Харков и Запорожје дека војната мора да заврши и дека Русија треба да го чуе повикот „стоп“.

„Ова беше апсолутно очигледен и циничен руски напад. Тие знаат дека денес во Вашингтон има состанок за завршување на војната... Војната мора да заврши. И Москва мора да чуе „стоп“, напиша Зеленски на Фејсбук.

Тој додаде дека ќе разговара за „клучни прашања“ со американскиот претседател Доналд Трамп, а, како што изјави, лидерите на Велика Британија, Франција, Германија, Италија, Финска, ЕУ и НАТО ќе учествуваат во разговорот.

„Сите сакаат траен мир и безбедност, а токму сега Русите ги напаѓаат Харков, Запорожје, Сумската област, Одеса, станбени згради и цивилна инфраструктура. Русите намерно убиваат луѓе, убиваат деца“, рече претседателот на Украина.

Според Зеленски, руските сили „намерно нападнале“ енергетски објект во Одеса, во сопственост на азербејџанска компанија.

„Ова е удар врз нашите односи и енергетската независност. И покрај сè, руската воена машинерија продолжува да уништува животи. (Рускиот претседател Владимир) Путин ќе убива демонстративно за да продолжи да врши притисок врз Украина, врз Европа и да ги понижи дипломатските напори“, истакна тој.

Зеленски нагласи дека на Киев му се потребни „сигурни гаранции за безбедност“ и дека Русија не треба да добива „никаква награда за оваа војна“.

Во денешниот руски напад со беспилотни летала врз Харков, седум лица биле убиени, од кои најмладото беше девојче од една и пол година, а десетици беа повредени, вклучувајќи деца.

Во Запорожје, 20 лица биле повредени, а три лица загинаа како резултат на ракетни напади.

