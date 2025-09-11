Настанот „Türkiye Innovation Week (TIW) 2025“ (Турска Недела на иновации (ТИВ) 2025), најголем собир за иновации во Туркије и околниот регион, ќе се одржи во Истанбул од 9 до 11 октомври, со фокус на трансформацијата на вештачката интелигенција.

Настанот се организира по 12. пат со поддршка на Министерството за трговија на Туркије, а домаќин е Турското собрание на извозници (ТИМ).

Главна тема на настанот ќе биде „Утре: Сега“, осврнувајќи се на трансформацијата на вештачката интелигенција на повеќеслоен начин.

„Во нова ера, каде што вештачката интелигенција трансформира голем број области, од производството и извозот до одбранбената индустрија и образованието, Неделата на иновации ќе се осврне на оваа промена од различни перспективи“, се вели во соопштението на ТИМ.

„Во период кога луѓето, културата и бизнис-моделите се преобликуваат, настанот ќе ги собере технолошките лидери, претприемачите, универзитетските професори, студентите и претставниците на јавноста со заедничка визија“, се наведува во соопштението.

Во текот на настанот посетителите ќе имаат можност да уживаат во разновидно искуство со панели на кои ќе учествуваат светски познати говорници, мастер-класови, иновативни изложби, зони на искуство и работилници.

За трансформативното влијание на вештачката интелигенција ќе се дискутира преку студии на случаи во широк спектар на области, од производство и одбранбена индустрија до образование и право.