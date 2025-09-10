Советот за безбедност на ОН ќе свика итен состанок во среда за да разговара за нападот на Израел врз раководството на палестинската организација Хамас во Катар.

Седницата е побарана од Алжир и други земји-членки, според изворите.

Хамас соопшти дека шест лица се убиени во ненадејниот напад во Доха во вторник, вклучувајќи го и синот на Калил ал-Хаја, највлијателната фигура на исламистичкото движење во странство, и неговиот началник на кабинетот.

Катар го осуди нападот како „флагрантно кршење на сите меѓународни закони и норми“ и „сериозна закана за безбедноста“ на неговите жители.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека нападот е одговор на смртоносното пукање на Хамас во Ерусалим во понеделник, во кое двајца вооружени лица на Хамас убија шест лица, и уште еден напад врз војници во Газа.

Катар, заедно со Египет и САД, посредува во војната во Газа меѓу Израел и Хамас, иако разговорите за прекин на огнот се во застој со месеци.