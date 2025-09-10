ПОЛИТИКА
Советот за безбедност на ОН ќе расправа за израелскиот напад врз Катар
Нападот го осудија и лидерите на Велика Британија, Франција, Туркије, Германија, Шпанија, Словенија, како и претставници на ЕУ и ОН
Седницата е побарана од Алжир и други земји-членки, според изворите / Reuters
10 септември 2025

Советот за безбедност на ОН ќе свика итен состанок во среда за да разговара за нападот на Израел врз раководството на палестинската организација Хамас во Катар.

Седницата е побарана од Алжир и други земји-членки, според изворите.

Хамас соопшти дека шест лица се убиени во ненадејниот напад во Доха во вторник, вклучувајќи го и синот на Калил ал-Хаја, највлијателната фигура на исламистичкото движење во странство, и неговиот началник на кабинетот.

Катар го осуди нападот како „флагрантно кршење на сите меѓународни закони и норми“ и „сериозна закана за безбедноста“ на неговите жители.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека нападот е одговор на смртоносното пукање на Хамас во Ерусалим во понеделник, во кое двајца вооружени лица на Хамас убија шест лица, и уште еден напад врз војници во Газа.

Катар, заедно со Египет и САД, посредува во војната во Газа меѓу Израел и Хамас, иако разговорите за прекин на огнот се во застој со месеци.

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторник изјави дека одлуката на Израел да го нападне Катар ја донел премиерот Бенјамин Нетанјаху.

„Едностраното бомбардирање во Катар, суверена земја и близок сојузник на Соединетите Американски Држави, која работи многу напорно и заедно со нас храбро презема ризици за да преговара за мир, не придонесува за целите на Израел или Америка“, напиша Трамп на социјалните мрежи.

„Сепак, елиминацијата на Хамас, кој профитираше од бедата на оние што живеат во Газа, е достојна цел“, додаде тој.

По нападот, Трамп разговарал со Нетанјаху и емирот на Катар, шеикот Тамим бин Хамад Ал-Тани.

„Нешто такво никогаш повеќе нема да се случи на нивна почва“, рече Трамп.

Покрај бројните муслимански земји, нападот го осудија и лидерите на Велика Британија, Франција, Туркије, Германија, Шпанија, Словенија, како и претставници на ЕУ и ОН.

