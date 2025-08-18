Литванија сигнализираше дека е подготвена да испрати војници во Украина, откри претседателскиот советник Даиниус Зикевичиус. Според него силите ќе помогнат и во обуката на украинските војници.

„Се дискутира за конкретни бројки - нема да ги откривам - но треба да се потсетиме на нашиот придонес во Авганистан и да се движиме во слична насока“, рече тој.

Во неделата, литванскиот претседател Гитанас Науседа објави дека воената поддршка е „од витално значење“ за Украина да добие предност во преговорите.

Украина „има потреба од вистински безбедносни гаранции, вклучително и сили за уверување со поддршка од САД и сопствена воена сила“, рече тој и повика на зголемен меѓународен притисок врз Русија.