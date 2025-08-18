ПОЛИТИКА
Литванија изрази подготвеност да испрати војници во Украина
Литванскиот претседател Гитанас Науседа објави дека воената поддршка е „од витално значење“ за Украина да добие предност во преговорите
18 август 2025

Литванија сигнализираше дека е подготвена да испрати војници во Украина, откри претседателскиот советник Даиниус Зикевичиус. Според него силите ќе помогнат и во обуката на украинските војници.

„Се дискутира за конкретни бројки - нема да ги откривам - но треба да се потсетиме на нашиот придонес во Авганистан и да се движиме во слична насока“, рече тој.

Во неделата, литванскиот претседател Гитанас Науседа објави дека воената поддршка е „од витално значење“ за Украина да добие предност во преговорите.

Украина „има потреба од вистински безбедносни гаранции, вклучително и сили за уверување со поддршка од САД и сопствена воена сила“, рече тој и повика на зголемен меѓународен притисок врз Русија.

Неговата изјава дојде веднаш по виртуелниот состанок на Коалицијата на добронамерните лидери во неделата, на кој копретседатели беа францускиот претседател Емануел Макрон и британскиот премиер Кир Стармер, а на кој присуствуваше и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Коалицијата на волјата ја потврди поддршката за Украина и ја поздрави „желбата“ на Зеленски за праведен и траен мир пред неговата средба со американскиот претседател Трамп во Вашингтон.

Трамп и неговиот руски колега Владимир Путин во петокот во Анкориџ, Алјаска, одржаа тричасовен состанок зад затворени врати, при што Путин рече дека постигнале „разбирање“.

По самитот, Трамп за „Фокс њуз“ изјави дека е договорено за значајни точки, а остануваат само помали точки.

