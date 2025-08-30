Турскиот одбранбен гигант „Аселсан“ им испорача 47 возила на турските вооружени сили како дел од новиот интегриран систем за воздушна одбрана „Челична купола“.
Испораката од среда вклучува мешавина од системи за воздушна одбрана, радари и електронско војување, кои ќе бидат распоредени во рамките на проектот „Челична купола“ - повеќеслојниот штит на Туркије дизајниран да ја зајакне заштитата од воздушни закани.
„Денес, на нашата херојска армија ѝ ги испорачуваме системите „Небесна купола“, кои се состојат од вкупно 47 возила во вредност од 460 милиони долари, кои ќе влеат доверба кај пријателите и страв кај непријателите“, рече турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган на церемонијата во Анкара.
Тој додаде дека со системот за воздушна одбрана „Челична купола“, Туркије сега ќе биде во „различна лига“ во воздушната одбрана.
Опишан како „безбедносен чадор“ на земјата на небото, Челичната купола обезбедува фазна и интегрирана заштита од закани од ниска, средна и голема надморска височина преку широк спектар на национални одбранбени системи развиени од турските одбранбени компании.
Еден од нив е противвоздушниот топ Коркут на турската одбранбена компанија Аселсан, кој ги задоволува потребите на турските вооружени сили за одбрана од ниска надморска височина како ефикасен, мобилен и брз систем против закани.
Хисар А+ и Хисар 0+, развиени од Аселсан и Рокетсан, се системи за ниска и средна надморска височина произведени во земјата кои обезбедуваат ефикасна заштита од авиони, крстосувачки ракети, беспилотни летала (БЛВ) и хеликоптери.
Саге, Сипер системот за воздушна одбрана, развиен во соработка со Аселсан, Рокетсан и Турската научно-технолошка истражувачка институција (ТУБИТАК), е ефикасен против закани од голема надморска височина и долг дострел за заштита на критични објекти, воени единици и градови од борбени авиони, крстосувачки и балистички ракети, беспилотни летала и други воздушни возила.
„Сипер Блок 1“ веќе е вклучен во инвентарот на Турските вооружени сили и во тек е работата за развој на „Блок 2“.
Турската одбранбена индустрија ги прошири можностите за дејствување воздух-воздух со системот за лансирање од рамо Сунгур на Рокетсан за заштита на воените единици на ниски височини и ракетата Ѓоктуг на ТУБИТАК што може да се лансира од авионски платформи.
Ласерски високопрецизни системи на Аселсан и Рокетсан, Ѓокберк и Алка, се производи од следната генерација во турската одбранбена индустрија и се дизајнирани имајќи ја предвид интегрираната архитектура.
Хибридниот систем за воздушна одбрана Гурз од Аселсан интегрира ракетни, топовски и ласерски технологии, додека други системи како што се Гокер, Ѓокдениз, Ѓоксур и Левент на Рокетсан нудат прилагодени решенија базирани на слични принципи на интегриран дизајн.
Турската одбранбена индустрија, исто така, продолжува да развива национални технологии за неутрализирање на заканите на нивниот извор.
Муницијата од семејството MAM на Рокетсан, противтенковските системи OMTAШ, УМTAШ и Kараок, наведуваните ракети TРЛГ-122/230, ИХA-122/230 и K+, како и стратешките ракетни системи Тајфун, Акја, Чакир, Атмаџа и ЦОМ ја зголемуваат оперативната ефикасност на Туркије на бојното поле.