Турскиот одбранбен гигант „Аселсан“ им испорача 47 возила на турските вооружени сили како дел од новиот интегриран систем за воздушна одбрана „Челична купола“.

Испораката од среда вклучува мешавина од системи за воздушна одбрана, радари и електронско војување, кои ќе бидат распоредени во рамките на проектот „Челична купола“ - повеќеслојниот штит на Туркије дизајниран да ја зајакне заштитата од воздушни закани.

„Денес, на нашата херојска армија ѝ ги испорачуваме системите „Небесна купола“, кои се состојат од вкупно 47 возила во вредност од 460 милиони долари, кои ќе влеат доверба кај пријателите и страв кај непријателите“, рече турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган на церемонијата во Анкара.

Тој додаде дека со системот за воздушна одбрана „Челична купола“, Туркије сега ќе биде во „различна лига“ во воздушната одбрана.

Опишан како „безбедносен чадор“ на земјата на небото, Челичната купола обезбедува фазна и интегрирана заштита од закани од ниска, средна и голема надморска височина преку широк спектар на национални одбранбени системи развиени од турските одбранбени компании.

Еден од нив е противвоздушниот топ Коркут на турската одбранбена компанија Аселсан, кој ги задоволува потребите на турските вооружени сили за одбрана од ниска надморска височина како ефикасен, мобилен и брз систем против закани.

Хисар А+ и Хисар 0+, развиени од Аселсан и Рокетсан, се системи за ниска и средна надморска височина произведени во земјата кои обезбедуваат ефикасна заштита од авиони, крстосувачки ракети, беспилотни летала (БЛВ) и хеликоптери.