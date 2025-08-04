ВОЈНА ВО ГАЗА
1 мин читање
Нетанјаху го води Израел кон целосна окупација на Газа
„Коцката е фрлена - одиме кон целосна окупација на Појасот Газа“, изјави висок функционер близок до Нетанјаху
Нетанјаху го води Израел кон целосна окупација на Газа
Нетанјаху го води Израел кон целосна окупација на Газа / AA
4 август 2025

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одлучи целосно да го окупира Појасот Газа и да ги прошири воените операции во енклавата, пренесуваат локалните медиуми.

„Коцката е фрлена - одиме кон целосна окупација на Појасот Газа“, изјави висок функционер близок до Нетанјаху, цитиран од весникот „Једиот Ахронот“.

„Ќе има операции дури и во областите каде што се држат заложници. Доколку началникот на Генералштабот на Израелските одбранбени сили (ИЗАП) не се согласи, тој треба да поднесе оставка.“

recommended

Израелскиот Канал 12 соопшти дека одлуката сигнализира голема промена во стратегијата на Израел за Газа, при што сега се очекуваат операции во густо населени области, вклучувајќи ги и централните бегалски кампови.

Јавниот радиодифузен сервис КАН, повикувајќи се на министри кои неодамна разговараа со Нетанјаху, соопшти дека премиерот одлучил да ги прошири воените операции во Газа и покрај противењето на безбедносните сили.

„Једиот Ахронот“ тврди дека американскиот претседател Доналд Трамп му дал на Нетанјаху „зелено светло“ да продолжи со проширениот напад.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us