Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одлучи целосно да го окупира Појасот Газа и да ги прошири воените операции во енклавата, пренесуваат локалните медиуми.
„Коцката е фрлена - одиме кон целосна окупација на Појасот Газа“, изјави висок функционер близок до Нетанјаху, цитиран од весникот „Једиот Ахронот“.
„Ќе има операции дури и во областите каде што се држат заложници. Доколку началникот на Генералштабот на Израелските одбранбени сили (ИЗАП) не се согласи, тој треба да поднесе оставка.“
Израелскиот Канал 12 соопшти дека одлуката сигнализира голема промена во стратегијата на Израел за Газа, при што сега се очекуваат операции во густо населени области, вклучувајќи ги и централните бегалски кампови.
Јавниот радиодифузен сервис КАН, повикувајќи се на министри кои неодамна разговараа со Нетанјаху, соопшти дека премиерот одлучил да ги прошири воените операции во Газа и покрај противењето на безбедносните сили.
„Једиот Ахронот“ тврди дека американскиот претседател Доналд Трамп му дал на Нетанјаху „зелено светло“ да продолжи со проширениот напад.