Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одлучи целосно да го окупира Појасот Газа и да ги прошири воените операции во енклавата, пренесуваат локалните медиуми.

„Коцката е фрлена - одиме кон целосна окупација на Појасот Газа“, изјави висок функционер близок до Нетанјаху, цитиран од весникот „Једиот Ахронот“.

„Ќе има операции дури и во областите каде што се држат заложници. Доколку началникот на Генералштабот на Израелските одбранбени сили (ИЗАП) не се согласи, тој треба да поднесе оставка.“