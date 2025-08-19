Канцеларијата на Обединетите нации (ОН) за координација на хуманитарни прашања (УНОЦХА) на 19 август Светскиот ден на хуманитарноста објави дека 383 хуманитарни работници се убиени во 2024 година, што е најголем број регистрирани во една година.

Во соопштението на УНОЦХА, во кое се наведува дека минатата година биле убиени 383 хуманитарни работници, се истакнува дека ова е „шокантно“ и претставува најголем број регистрирани убиени хуманитарни работници во една година.

Настанатата ситуација треба да служи како предупредување за заштита на сите цивили во конфликти и кризни подрачја и ставање крај на неказнивоста на сторителите на злосторствата.

Истакнувајќи дека хуманитарните работници повикале на итна акција како одговор на она што се случува, во соопштението се наведува:

„Повеќето од хуманитарните работници што ги загубија животите беа локален персонал што им служел на своите заедници. Овие луѓе беа нападнати додека биле на должност или во своите домови. Минатата година беа повредени 308 хуманитарни работници, 125 киднапирани, а 45 приведени.“

Во соопштението, исто така, се истакнува зголемување од 31% на смртни случаи на хуманитарни работници во 2024 година во споредба со 2023 година, нагласувајќи дека 181 од нив биле убиени во Газа, а 60 ги загубиле животите поради бруталните судири во Судан.

Убиени 265 хуманитарни работници до август годинава