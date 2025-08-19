Канцеларијата на Обединетите нации (ОН) за координација на хуманитарни прашања (УНОЦХА) на 19 август Светскиот ден на хуманитарноста објави дека 383 хуманитарни работници се убиени во 2024 година, што е најголем број регистрирани во една година.
Во соопштението на УНОЦХА, во кое се наведува дека минатата година биле убиени 383 хуманитарни работници, се истакнува дека ова е „шокантно“ и претставува најголем број регистрирани убиени хуманитарни работници во една година.
Настанатата ситуација треба да служи како предупредување за заштита на сите цивили во конфликти и кризни подрачја и ставање крај на неказнивоста на сторителите на злосторствата.
Истакнувајќи дека хуманитарните работници повикале на итна акција како одговор на она што се случува, во соопштението се наведува:
„Повеќето од хуманитарните работници што ги загубија животите беа локален персонал што им служел на своите заедници. Овие луѓе беа нападнати додека биле на должност или во своите домови. Минатата година беа повредени 308 хуманитарни работници, 125 киднапирани, а 45 приведени.“
Во соопштението, исто така, се истакнува зголемување од 31% на смртни случаи на хуманитарни работници во 2024 година во споредба со 2023 година, нагласувајќи дека 181 од нив биле убиени во Газа, а 60 ги загубиле животите поради бруталните судири во Судан.
Убиени 265 хуманитарни работници до август годинава
Во соопштението, во кое се наведува дека насилството врз хуманитарните работници се зголемило во 21 земја во 2024 година во споредба со претходната година, се посочува:
„Нема знаци за менување на овој вознемирувачки тренд во првите осум месеци од 2025 година. До 14 август убиени се 265 хуманитарни работници. Нападите врз хуманитарните работници, средствата и операциите го кршат меѓународното хуманитарно право. Ваквата ситуација ги поткопува средствата за живот на милиони луѓе што се засегнати од војни и катастрофи.“
Во соопштението се наведува дека Советот за безбедност на ООН ја усвоил Резолуцијата 2730 во мај 2024 година, со која се потврдува обврската на страните во конфликтот и земјите членки да ги заштитат хуманитарните работници и се повикува на независни истраги за решавање на прекршувањата. Исто така, се истакнува дека недостигот на одговорност по ова прашање и понатаму е широко распространет.
Сторителите да бидат повикани на одговорност
Заменик-генералниот секретар на ОН за хуманитарни прашања и координатор за итна помош, Том Флечер, чии коментари беа вклучени во изјавата, нагласи дека нападите врз хуманитарните работници се насочени кон луѓето на кои им служат.
„Нападите од вакви димензии, извршени без каква било одговорност, се срамен приказ на меѓународната неактивност и апатија. Како хуманитарна заедница уште еднаш бараме оние со моќ и влијание да преземат акција за човештвото, да ги заштитат цивилите и хуманитарните работници и да ги повикаат сторителите на одговорност. Насилството врз хуманитарните работници не е неизбежно; тоа мора да престане“, истакна Флечер.