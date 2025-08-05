ПОЛИТИКА
Судот ја прекина истрагата против Мелони поради ослободување на либиски функционер баран од МСП
Италијанската премиерка беше под истрага поради ослободување на либиски полициски службеник баран со потерница на Меѓународниот кривичен суд за наводни злосторства против човештвото, вклучувајќи убиство, тортура и силување
Мелони рече дека е апсурдно да продолжи истрагата против министрите за правда и полиција бидејќи одлуката ја донеле заедно / Reuters
5 август 2025

Италијанскaта премиерка Џорџа Мелони објави дека судот ја прекинал истрагата против неа откако италијанските власти ослободија либиски полициски службеник кого го барал Меѓународниот кривичен суд (МСП).

Либиецот Осама Елмасри Нџим беше ослободен во јануари и се вратил дома со државен италијански авион, неколку дена откако бил уапсен во Торино врз основа на потерница на МСП за наводни злосторства против човештвото, вклучувајќи убиство, тортура и силување, објави Ројтерс.

„Судиите го отфрлија случајот само против мене“, изјави Мелони во објава на платформата X.

Таа беше под истрага за наводно помагање во извршување на кривично дело и злоупотреба на јавни средства, потсети Ројтерс.

Мелони додаде дека, според судските документи што ги добила, судиите ќе ја продолжат истрагата против министерот за внатрешни работи, Матео Пјантедози, министерот за правда, Карло Норди, како и потсекретарот во владата, Алфредо Мантован.

„Тврдам дека оваа влада дејствува единствено под мое водство: секоја одлука, особено овака важна, се договара. Затоа е апсурдно да се бара да им се суди на Пјантедози, Норди и Мантовано, а не на мене прво“, напиша Мелони.

МСП истражуваше наводи за сериозни злосторства извршени во Либија по граѓанската војна во 2011 година.

Министерот за правда Нордио изјави во парламентот во февруари дека Италија немала друг избор освен да го ослободи Елмасри поради грешки и неправилности во налогот за апсење, потсети Ројтерс.

