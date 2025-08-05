Италијанскaта премиерка Џорџа Мелони објави дека судот ја прекинал истрагата против неа откако италијанските власти ослободија либиски полициски службеник кого го барал Меѓународниот кривичен суд (МСП).

Либиецот Осама Елмасри Нџим беше ослободен во јануари и се вратил дома со државен италијански авион, неколку дена откако бил уапсен во Торино врз основа на потерница на МСП за наводни злосторства против човештвото, вклучувајќи убиство, тортура и силување, објави Ројтерс.

„Судиите го отфрлија случајот само против мене“, изјави Мелони во објава на платформата X.

Таа беше под истрага за наводно помагање во извршување на кривично дело и злоупотреба на јавни средства, потсети Ројтерс.