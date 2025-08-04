Две американски нуклеарни подморници пристигнаа „таму каде што треба да бидат“, изјави претседателот Доналд Трамп во неделата, откако нареди нивно распоредување по коментарите на поранешниот руски лидер Дмитриј Медведев.
„Тие се во регионот, да, таму каде што треба да бидат“, им рече Трамп на новинарите пред да се врати од својот голф-одморалиште во Њу Џерси кога беше прашан за локацијата на подморниците.
Трамп претходно изјави дека наредил распоредување на две американски нуклеарни подморници во „соодветни региони“ поради ескалацијата на вербалната расправија со Медведев.
Медведев остро го критикуваше Трамп минатиот понеделник, предупредувајќи дека зголемениот притисок на американскиот претседател врз Кремљ поради војната во Украина ризикува да предизвика поширок конфликт - не само меѓу Русија и Украина, туку и меѓу Русија и САД.
Ова се случи откако Трамп ѝ се закани на Русија со санкции и секундарни царини ако не ја заврши војната во Украина за „околу 10 или 12 дена“, многу порано од претходниот рок од 50 дена што го постави во јули.
Трамп, исто така, им рече на новинарите дека Русија може да избегне санкции ако се согласи на „договор каде што повеќе нема да се убиваат луѓе“.
„Огромен број руски војници се убиваат, а исто така и во Украина - помал број, но сепак, илјадници и илјадници луѓе... Многу луѓе умираат во оваа смешна војна“, рече тој.
Трамп ја повтори својата желба да обезбеди крај на војната во Украина.
„Ги запревме војните на многу земји... ќе ја запреме оваа војна (Русија-Украина)“.