Две американски нуклеарни подморници пристигнаа „таму каде што треба да бидат“, изјави претседателот Доналд Трамп во неделата, откако нареди нивно распоредување по коментарите на поранешниот руски лидер Дмитриј Медведев.

„Тие се во регионот, да, таму каде што треба да бидат“, им рече Трамп на новинарите пред да се врати од својот голф-одморалиште во Њу Џерси кога беше прашан за локацијата на подморниците.

Трамп претходно изјави дека наредил распоредување на две американски нуклеарни подморници во „соодветни региони“ поради ескалацијата на вербалната расправија со Медведев.

Медведев остро го критикуваше Трамп минатиот понеделник, предупредувајќи дека зголемениот притисок на американскиот претседател врз Кремљ поради војната во Украина ризикува да предизвика поширок конфликт - не само меѓу Русија и Украина, туку и меѓу Русија и САД.

Ова се случи откако Трамп ѝ се закани на Русија со санкции и секундарни царини ако не ја заврши војната во Украина за „околу 10 или 12 дена“, многу порано од претходниот рок од 50 дена што го постави во јули.