Илјадници Израелци вчера излегоа на улиците и се приклучија на националните протести со барање Владата веднаш да постигне договор за размена на затвореници со палестинските фракции.

Протестите се насочени против планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за целосна повторна окупација на Појасот Газа, за кој демонстрантите стравуваат дека би можел да ги доведе во поголема опасност израелските заробеници.

Семејствата на заложниците, заедно со нивните поддржувачи, ги блокираа главните сообраќајници во Тел Авив, носејќи израелски знамиња и фотографии од заробените. Снимките ги покажуваат демонстрантите како го блокираат сообраќајот на централниот автопат Ајалон, барајќи од Владата итно да склучи договор за размена и да ја обезбеди слободата на сите заробени.

Весникот „Израел хајом“ денес објави дека повеќе израелски компании се приклучиле на протестите, предизвикувајќи нарушувања во економската активност за да извршат притисок врз Владата.