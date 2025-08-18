СВЕТ
Илјадници Израелци протестираат барајќи Владата да постигне договор за размена на затвореници
Протестите се насочени против планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за целосна повторна окупација на Појасот Газа, за кој демонстрантите стравуваат дека би можел да ги доведе во поголема опасност израелските заробеници.
18 август 2025

Илјадници Израелци вчера излегоа на улиците и се приклучија на националните протести со барање Владата веднаш да постигне договор за размена на затвореници со палестинските фракции.

Протестите се насочени против планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за целосна повторна окупација на Појасот Газа, за кој демонстрантите стравуваат дека би можел да ги доведе во поголема опасност израелските заробеници.

Семејствата на заложниците, заедно со нивните поддржувачи, ги блокираа главните сообраќајници во Тел Авив, носејќи израелски знамиња и фотографии од заробените. Снимките ги покажуваат демонстрантите како го блокираат сообраќајот на централниот автопат Ајалон, барајќи од Владата итно да склучи договор за размена и да ја обезбеди слободата на сите заробени.

Весникот „Израел хајом“ денес објави дека повеќе израелски компании се приклучиле на протестите, предизвикувајќи нарушувања во економската активност за да извршат притисок врз Владата.

Израелските власти проценуваат дека во Газа сè уште има околу 50 заложници, од кои 20 се живи. Во исто време, во израелските затвори се држат повеќе од 10.800 Палестинци, при што, според извештаите на палестинските и израелските организации за човекови права, многумина се соочуваат со тортура, глад и медицинско занемарување, што резултирало со повеќе смртни случаи.

Израел се соочува со сè поголема меѓународна осуда за својата војна во Газа, во која од октомври 2023 година досега се убиени речиси 61.900 Палестинци.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант, под обвиненија за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Дополнително, Израел се соочува со тужба за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната во енклавата.

ИЗВОР:AA
