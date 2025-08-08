Палестинското Министерство за надворешни работи денеска изјави дека одлуката на Израел да го окупира Појасот Газа ја открива вистинската природа на неговата војна, „неоправдана кампања против палестинските цивили“.
Во соопштението, министерството го осуди новоодобрениот план на израелскиот кабинет за безбедност како „опасна и нелегална ескалација“.
„Оваа одлука открива дека израелската војна никогаш не била одбранбена; таа отсекогаш била војна на истребување и присилно раселување против народот на Газа“, соопшти министерството, предупредувајќи на „сигурна смрт“ на цивилите што останале во појасот. Овој развој на настаните не може да се игнорира“, соопшти министерството.
Тоа објави дека започнува политичка кампања насочена кон центрите за донесување одлуки во меѓународната заедница, повикувајќи ги владите и институциите да „ги преземат своите законски, политички и морални одговорности“ и да дејствуваат за да ги запрат дејствијата на Израел.
Соопштението дојде неколку часа откако израелскиот кабинет за безбедност го одобри предлогот на премиерот Бенјамин Нетанјаху војската да ја преземе контролата врз градот Газа.
Израел се соочува со растечки бес поради својата деструктивна војна врз Газа, каде што од октомври 2023 година се убиени повеќе од 61.200 луѓе. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата поради својата војна врз енклавата.