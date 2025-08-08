СВЕТ
2 мин читање
Палестинско МНР: Израелскиот план за Газа претставува опасна и нелегална ескалација
Оваа одлука открива дека израелската војна никогаш не била одбранбена; таа отсекогаш била војна на истребување и присилно раселување против народот на Газа“, соопшти министерството
Палестинско МНР: Израелскиот план за Газа претставува опасна и нелегална ескалација
Gaza / AA
пред 15 часа

Палестинското Министерство за надворешни работи денеска изјави дека одлуката на Израел да го окупира Појасот Газа ја открива вистинската природа на неговата војна, „неоправдана кампања против палестинските цивили“.

Во соопштението, министерството го осуди новоодобрениот план на израелскиот кабинет за безбедност како „опасна и нелегална ескалација“.

„Оваа одлука открива дека израелската војна никогаш не била одбранбена; таа отсекогаш била војна на истребување и присилно раселување против народот на Газа“, соопшти министерството, предупредувајќи на „сигурна смрт“ на цивилите што останале во појасот. Овој развој на настаните не може да се игнорира“, соопшти министерството.

Тоа објави дека започнува политичка кампања насочена кон центрите за донесување одлуки во меѓународната заедница, повикувајќи ги владите и институциите да „ги преземат своите законски, политички и морални одговорности“ и да дејствуваат за да ги запрат дејствијата на Израел.

Препорачано

Соопштението дојде неколку часа откако израелскиот кабинет за безбедност го одобри предлогот на премиерот Бенјамин Нетанјаху војската да ја преземе контролата врз градот Газа.

Израел се соочува со растечки бес поради својата деструктивна војна врз Газа, каде што од октомври 2023 година се убиени повеќе од 61.200 луѓе. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата поради својата војна врз енклавата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us