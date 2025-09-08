8 септември 2025
Министерството за надворешни работи на Туркије објави честитка по повод Денот на независноста на Северна Македонија.
На официјалниот профил на Министерството на социјалната мрежа на американската компанија X, беше објавена порака со честитка по повод 34-годишнината од независноста на земјата.
„Искрено го честитаме Денот на независноста на нашиот сојузник и пријател Северна Македонија!“, се вели во објавата.
Северна Македонија денес ја одбележува 34-годишнината од својата независност. На референдумот одржан на 8 септември 1991 година, граѓаните гласаа за независност на земјата.
Последователно, голем број земји, првенствено Туркије, ја признаа независноста на Република Македонија, како што беше именувана во тоа време.