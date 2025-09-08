Министерството за надворешни работи на Туркије објави честитка по повод Денот на независноста на Северна Македонија.

На официјалниот профил на Министерството на социјалната мрежа на американската компанија X, беше објавена порака со честитка по повод 34-годишнината од независноста на земјата.

„Искрено го честитаме Денот на независноста на нашиот сојузник и пријател Северна Македонија!“, се вели во објавата.